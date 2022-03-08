Россияне. Говорят, у вас там завтра-послезавтра интернет отключат. Ну так вот я хочу, чтоб последним моим постом, который вы прочитаете, был вот этот. Чтоб вы там в своей Северной Корее потом распечатывали его на листочках самиздата, передавали друг другу из-под полы, читали и думали. Читали, и думали. Читали, получали просто за прочтение двадцать лет лагерей, и думали. Иначе до вас не доходит.

Никогда не доходило.

Потому что когда я вижу комментарии в стиле Гагарин я вас любила ооо зачеркнуто "Аркадий, я вас читала, но как вы смеете писать о бомбардировках Москвы — у меня там друзья, они против войны и за мир!" я каждый раз удивляюсь, как институтка.

Во-первых, поймите. Мир теперь меняется настолько быстро, что формулировка "мы за мир" сегодня вызывает примерно такое же блевотное отторжение, как всего месяц назад формулировка "братские народы".

Видео дня

И если вы за мир и дружбу между народами — идите вместе с русским кораблем.

Потому что мы теперь за войну.

Мы теперь за войну, бл*дь. За Дрезден. За ковровые бомбардировки. За сгоревший и стертый с лица земли Берлин. За поставку американских истребителей. За "Пэтриот" и "Джавелины". За авианосную группу Гарри Трумэн в Эгейском море. За горящие на рейде Одессы российские корабли. За весь тот перемешанный с кишками металлолом семьдесят пятого года выпуска, который усыпал поля Украины чуть не по колено. И за "Абрамс", который, возможно, будет теперь не просто в сопровождении колонн гуманитарного груза, а, вероятно, в самом прямом смысле этого слова.

Потому что украинская армия выдает России сейчас п*здюлей с такой скоростью и таким количеством, что у мира появился реальный шанс закончить с этим государственным недообразованием уже в этой серии.

Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.

Мы теперь хотим решить её сами.

Всем миром.

Сейчас.

А значит — да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.

Весь тот полный пиздец, который вы годами устраивали Украине — и вообще всем по периметру — а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новорожденными в метро во время воздушной тревоги.

Всё это должно прийти в ваши города.

В ваши дома. В ваши квартиры.

В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.

Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.

Чтобы "ніколи знову" сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.

Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.

Иначе не бывает. Иначе не дойдет.

Извините, такова се ля вя.

Но, раз у тебя — а ты, к слову, вообще хрен знает кто и откуда, собственно? — в Москве друзья, которые все эти восемь лет там сладко ели, вкусно пили, по Жан-Жакам ходили, то это, конечно, в корне меняет дело.

Прощеньица просим. И правда, как можно. Чо это я, тварь такая.

Вариант вывезти своих друзей из Москвы в Ирпень, например, в голову не приходит, нет?

А что так?

Годами я вам писал, что коллективная ответственность — это не мои хотелки. Это просто данность. Она наступает просто по факту. Всегда. Что там ваш ныне прозревший Андрей Лошак писал в ответ?

Ну, нате. Держите. В обе руки.

С добрым утром.

Ваш Дед.

Кстати, чтоб два раза не вставать — там Алексей Кортнев записал видео с обращением к Путину против войны. Передайте Алексею: Алексей, ты, видимо, забыл, но твоя жена гимнастка Амина Зарипова — лучшая подруга гимнастки Алины Кабаевой, жены Путина. Последняя фоточка с обнимашками двух подружек — с турнира "Небесная Грация", организованного Алиной в декабре двадцать первого. Всего два месяца назад.

Так что не надо записывать жалостливые видео.

Просто сними трубку — и позвони.

Так вот. Во-вторых. Пять лет назад у вас там был пожар в "Зимней Вишне" в Кемерово. После которого я написал пост, что до вас начинает что-то доходить только тогда, когда гибнут ваши собственные дети. А потому, любая катастрофа в России нам только на пользу. И чем их будет больше, тем быстрее, возможно, вы что-то поймете. А значит — гори-гори ясно.

Бог ты мой, что тогда началось…

Но я ошибся. Корм оказался совершенно не в коня.

Не дошло ничего. Вообще ничего.

Так вот. С момента пожара прошло пять лет. Сейчас тем школьникам кемеровчанам, которых миновала эта жуткая участь, как раз должно быть по восемнадцать лет.

Где ваши дети?

ГДЕ СЕЙЧАС ВАШИ ВЫРОСШИЕ ДЕТИ??

А я вам скажу, где.

Они в колоннах под Харьковом и Бучей.

До вас не доходит ничего. Никогда. Если вы спасаете своих детей из пожаров в кинозале — вы потом сами, собственными руками отправляете их гореть в танках в Украине. И жуткими роликами с оторванной задницей, с телами, которые перевозит трактор в ковше, потому что их надо куда-то девать, частями тел ваших вчерашних детей, которые не сгорели в кинозале, выросли и пришли убивать чужих детей на чужую землю — завален теперь весь интернет.

На это месте, мне кажется, у вас в голове уже должно что-то щелкать и прорисовываться какая-то мысль.

Давайте. Приложите усилия. Додумайте её.

Потому что сам я до конца разжевывать уже не буду — и незачем уже, и у меня и так снова 89 суток теневого бана. Но примерное отношение и к вам, и к тем вашим детям, которых вы посылаете гореть в танках, и к тем, которых еще только пошлете, когда они вырастут — уже примерно понятно, да?

А ведь украинцы — добрые люди. Я вот — предельно дружелюбный человек.

Понимаете, через что вы протащили целую нацию, и каково теперь отношение к вам?

Впрочем, ничего личного. Просто война предельно прагматична. Чистая математика.

Чем больше сами закопаете там, тем меньше придется стаскивать ковшами потом здесь.

А значит: гори-гори ясно.

Война придет на вашу землю. Еще раз. Перечитайте эту фразу. Война. Придет. На вашу. Землю.

Рано или поздно. Завтра или через семь лет. С чужой ли помощью или сами справитесь. Друг друга грызть. Но это теперь неизбежно.

И мы теперь не просто хотим этого. Мы этого жаждем. И будем прикладывать все усилия, чтобы ускорить этот процесс.

Так что — читайте. Думайте. Передавайте друг другу на листочках. И не говорите, что не предупреждали.

Может, что-то и дойдет.

Потому что, когда война придет, будет уже поздно.