Россияне устроили истерику в сети из-за взрывов в Брянске: экс-главарь боевиков 'ДНР' Гиркин высмеял объяснения властей

Взрывы на нефтебазе и военной части в Брянске вызвали бурное обсуждение в сети. Местные жители говорят об эвакуации гражданского населения и массовой мобилизации мужчин. В официальную версию Кремля о "естественных причинах" пожаров никто не верит.

Так ситуацию в российском городе прокомментировал бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" Игорь Гиркин, более известный по фамилии Стрелков. Он высмеял объяснения властей и сказал, что нет ничего более естественного, чем взрывы на стратегических объектах вблизи так называемой "специальной военной операции".

"О 120-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ, взорвавшемся там-же одновременно – я вообще молчу. Поскольку понимаю, что "это другое"", – саркастически подчеркнул Гиркин.

Видео дня

К нему присоединились и другие пользователи. Так в комментариях к видео с моментом взрыва написали о том, что количество топлива "отрицательно увеличилось". Также добавили, что "среди выживших работников погибших нет".

Также обсуждение идет о новых воздушных тревогах и сообщениях о риске взрывов. Жители напуганы и не знают, во что верить.

Сам момент прилета ракеты по нефтебазе попал на камеру наблюдения. Видео набирает все большее распространение в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналист и военный эксперт Юрий Бутусов назвал ситуацию в Брянске "возмездием".