Россияне перепутали фото Бандеры с Путиным: эпичное видео рассмешило сеть

Граждане страны-террориста России перепутали своего диктатора Владимира Путина с украинским политическим деятелем Степаном Бандерой. Россиянам показывали фото украинского националиста, однако они разглядели в нем главу Кремля.

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Абсурдные ответы россияне рассмешило сеть. Об этом пишет Telegram-канал "Соловьиный Помёт" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале видео показали Путина, который закатил истерику из-за декоммунизации в Украине и испугался памятников Степану Бандере. Затем россиянам устроили простую викторину, которая оказались им не под силу.

В портрете украинского националиста Степана Бандеры граждане страны-агрессора РФ рассмотрели своего диктатора Путина. Некоторые уточнили, что увидели на фото кремлевского диктатора в молодости.

Такие ответы россиян рассмешили пользователей сети. Люди также предположили, что, если гражданам РФ показать фото немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса, они, вероятно увидят своего пропагандиста Владимира Соловьева.

Другие же подчеркнули, что такие ответы россиян красноречиво говорят об уровне их образования и поглощенности кремлевской пропагандой.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым передал привет ликвидированным в Украине оккупантам. Глава Кремля странно высказался после рассказа губернатора о награждениях оккупантов за военные преступления.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы Украины якобы не имеют успеха в ходе контрнаступления. В то же время кремлевский убийца положительно оценил ситуацию, в которой находятся российские войска. Примечательно, что о дальнейших задачах российских военных диктатор говорить публично отказался.

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