'Привет им передавайте': Путин странно высказался о ликвидированных в Украине российских оккупантах

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым передал привет ликвидированным в Украине оккупантам. Глава Кремля странно высказался после рассказа губернатора о награждениях оккупантов за военные преступления.

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Путин передал "привет" убитым во временно оккупированном Мариуполе захватчикам. Об этом свидетельствует стенограмма разговора диктатора с чиновником.

Губернатор похвастался перед диктатором, что 192 оккупанты из его области награждены государственными наградами – орденами и медалями. Также чиновник выдал легенду, что один из захватчиков во временно оккупированном Мариуполе в марте прошлого года якобы закрыл своим телом гранату, тем самым спас сослуживцев.

Также чиновник добавил, что такие военные преступники навсегда остаются в памяти россиян.

На это кремлевский убийца ответил короткой репликой. В частности, Путин попросил передать ликвидированным в Украине российским оккупантам привет.

"Привет им всем передавайте", – выдал главный военный преступник России.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины якобы не имеют успеха в ходе контрнаступления. В то же время кремлевский убийца положительно оценил ситуацию, в которой находятся российские войска. Примечательно, что о дальнейших задачах российских военных диктатор говорить публично отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле 239 010 профессиональных военных и наемников. Около 710 оккупантов из этого количества воины Сил обороны ликвидировали на фронте в течение 17 июля.

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