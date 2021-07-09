Смешно.

1. Смешно, когда они требуют убраться из Черного моря не большой американский эсминец, а маленький болгарский корабль. Потому что маленький болгарский корабль - это без последствий, и не страшно. Но смешно.

2. Смешно, когда они в ответ на унижение от британцев стараются напугать литовцев. Это то же самое, когда в ответ на унижение от американцев они обрушивают свою месть на украинцев. Потому что на литовцев и на украинцев - не страшно. Но смешно.

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3. Смешно, когда они продвигают в Европу свой "Спутник" от короны, но тайком закупают 400 тысяч доз американского Пфайзер, на 200 тысяч своих чиновников, по паре доз на каждого. Потому что Пфайзером - не страшно. Но в данном случае - смешно.

4. Смешно, когда они делают круглые глаза в ответ на неприятие их в цивилизованных странах. Потому что в Европу хочется. Туда всем им хочется. Там не страшно. Но когда их вылет или не вылет зависит от разрешения их президента, как в случае с Турцией - это смешно.

5. Тем более смешно, когда они на кредитной машине прутся в оккупированный ними самими Крым, а ее в Ялте во время ливня смывает в море. Может, им и страшно. Но ведь смешно!

6. Смешно смотреть на эти конвульсии. Я понимаю, что все выпады с бомбардировщиками или чем-то подобным на будущее - это от желания попыжиться перед своими. Но реальные результаты - ничтожные. У этой игры есть зрители по обе стороны поля. С одной стороны - россияне, а с другой - весь мир. И если россияне видят в налете бомбардировщиков на Литву или грозном предупреждении болгарскому кораблику какое-то величие, то весь мир видит другую картинку. С неадекватами в главной роли. Которые каждым подобным выпадом показывают, как они боятся сильных мира сего. И это может продолжаться бесконечно - они будут плеваться только в маленьких.

Вряд ли они осмелятся зацепить подобным образом достойного противника. А жаль - наблюдать за "ответкой" было бы интересно.

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