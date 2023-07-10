Приехал друг из Питера, рассказал, как там дела. Люди стараются уговорить себя, что "всё нормально", а война их не касается. Главный аргумент - деньги можно зарабатывать и есть, где потратить. Они уверены, что ничего страшного с ними не произойдёт и не понимают, что их страна приближается к катастрофе.

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У большинства нет ни военно-патриотического энтузиазма, ни чувства отвественности за агрессию против Украины. Война воспринимается как явление природы - зачем-то началось и как-то сама собой пройдёт, всё со временем рассосётся, забудется и простится.

Как тут не вспомнить незабвенного Веничку: "У моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них (...) Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...".

Блаженный идиотизм и нравственная глухота российских обывателей не спасёт их от приближающейся катастрофы.