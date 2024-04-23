Россиян за отказ идти на фронт приковывают к рельсам: как в РФ готовят пушечное мясо

Мобилизованные россияне сотнями отказываются ехать на "СВО" в Украину или отправляться в бой. За это их приковывают к рельсам, отправляют в подвалы на территории оккупированной части Луганской области, пытают и судят. Некоторые из отказников после этого бесследно исчезают, других вновь возвращают на фронт под присмотром загранотрядов.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Приковали к рельсе

Мобилизованного россиянина из Приморского края приковали к тяжелому куску рельсы за отказ ехать воевать в Украину. Об этом сообщили его родственники. По их словам, это произошло в поселке Сибирцево в воинской части № 16871 еще две недели назад.

В этой же части удерживают еще 92 мобилизованных, которые не хотят отправляться на "СВО". Некоторым россиянам удалось сбежать, против них уже возбуждены уголовные дела.

Их родственники выступают с видеообращением к минобороны РФ, Следственному комитету, прокуратуре, однако никто на них не обращает внимания. Напротив, с мужчинами проводят беседы и убеждают "не бунтовать, потому что наше дело правое – мы победим".

Еще одного 48-летнего мобилизованного, отца троих детей Евгения Лескова, в наручниках затолкали в автобус в Уссурийске в воинской части № 24776 и отправили в Ростов, откуда он поедет на фронт в Украину.

Мужчина еще с прошлого года отказывался воевать, готов был понести уголовное наказание, лишь бы не воевать. Об этом сообщала его супруга. У него гипертония и другие заболевания. Но в воинской части в Уссурийске никто на это не обращал никакого внимания.

Там же содержат еще 27 мобилизованных, которые отказываются ехать на "СВО". Они писали об этом рапорты, часть из них "ограниченно пригодны к службе" либо после ранений ждут прохождения медкомиссии.

Их закрыли в казарме и под конвоем водят покурить, мобильные и паспорта отобрали. Их также собираются самолетом отправить на фронт.

Отказался воевать и исчез

Несколько месяцев назад бесследно исчез 49-летний мобилизованный Андрей Сахаров. Осенью прошлого года их группа была на задании, с которого с трудом вернулась. Сразу после этого командование решило кинуть их в новую мясорубку.

Они отказались и написали рапорта, указав, что не могут выполнять задание, поскольку командование не предоставило достаточно ресурсов. В итоге именно Сахарова забрали и отвезли в Зайцево, где находятся известные подвалы для "перевоспитания" отказников.

Потом он был в Белгородской области, а оттуда его вернули в тот же подвал. Последний раз он связывался с женой 28 декабря 2023 года. С тех пор о нем ни слуху ни духу. Неофициально родственникам заявили, что он пропал без вести. Но те думают, что его просто убили.

В подвалах морят голодом и пытают

Подобные подвалы, куда отправляют российских мобилизованных за отказ участвовать в войне против Украины, не новость. Самый известный из них находится в Зайцево Луганской области. А по всей территории оккупированных Луганщины и Донетчины их насчитывается более десятка.

Отказников там пытают, морят голодом, издеваются над ними, не дают ходить в туалет, не оказывают медицинскую помощь и нередко убивают.

Например, как сообщал Telegram-канал ASTRA, осенью прошлого года в подвале в Зайцево побывали 42 мобилизованных 12-го гвардейского танкового полка после провальной вылазки на Купянском направлении.

Жены рассказали, что 7 октября прошлого года россияне попали под артобстрел, потери составили 300 бойцов. За отказ продолжать наступление без достаточного количества оружия и боеприпасов 42 человека увезли в подвал в Зайцево. Им обещали либо тюремный срок, либо без оружия отправить в бой.

Судят – и снова на фронт

За прошедший 2023 год в российские военные суды поступило 5024 дела по ст. 337 против тех, кто самовольно оставил воинские части, фактически дезертировал. Это исторический рекорд, даже в год полномасштабного вторжения в суд передали 1001 дело.

В конце 2023 года военные суды в среднем принимали по 100 решений в неделю по статье о самовольном оставлении части. Об этом сообщает "Медиазона". По данным этого СМИ, обычно выносят условные приговоры, вероятно, для того, чтобы возвращать этих людей в части снова. Там они уже попадают в те военные подразделения, за спинами которых стоят российские заградотряды. Т. е. теперь уже никуда не сбежишь.

В марте этого года в России суды вынесли 700 приговоров за побег с военной службы, подсчитала "Медиазона". А за две недели апреля – уже почти 300.