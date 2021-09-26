Россия заявила о перехвате истребителя США над Тихим океаном

В воскресенье, 26 сентября, в Минобороны России заявили о приближении к воздушным границам страны стратегического бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США. К нему мгновенно были отправлены три истребителя Су-35С.

Именно это якобы помогло не допустить "нарушения госграницы и опасных сближений самолетов в воздухе". Об этом пишет российский "Интерфакс", ссылаясь на данные Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его данным, с помощью радиолокационных средств над акваторией Тихого океана российские военные заметили приближающаяся к границе РФ "неизвестную воздушную цель". Чтобы классифицировать ее и сопроводить в воздух подняли три Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

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Судя по опубликованным российским Минобороны фото, истребители вплотную приблизились к американскому самолету. Российские военные заверили, что целью таких действий было "исключительно сопровождение иностранного авиасудна".

"Экипажи истребителей Воздушно-космических сил России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана", – заявили в НЦУО.

Отмечается, что после того, как американский бомбардировщик "отдалился от границы воздушного пространства РФ", все Су-35С вернулись на аэродромы базирования. В России также поспешили заверить, что полет истребителей выполнялся "в строгом соответствии с международными правилами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября РФ опрокинула свою военную технику на белорусский аэродром Барановичи, который размещается в 400 километрах от Киева. Там поставили самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ.