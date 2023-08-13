Для любого диктаторского режима важна постоянная демонстрация силы с целью удержания власти. Проявлять свои силовые качества важно, как для внешней, так и для внутренней аудитории, просто для того чтобы боялись, и своим страхом подпитывали колосс бесправия. Как только способность осуществлять силовое давление улетучивается, то диктатура приходит в упадок и способна рухнуть в любой момент без видимых на то причин. Нечто подобное в феврале 1917 года пережил трехсотлетний дом Романовых, и конечно крушение неизбежно ожидает и путинский проект.

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Несправедливое, захватническое вторжение в Украину привело к обнажению самых неприглядных сторон как рядеющей партии войны, так и исполнителей в лице российской армии и квазигосударственных ЧВК. После полутора лет варварских боевых действий никаких ощутимых успехов хваленая путинская армия не продемонстрировала. Весь мир видит, что происходит прожирание гигантского объема ресурса, изымаемого из народного хозяйства, но к Путину, как инициатору адского кровопролития, растет лишь презрение.

Воистину, кремлёвский геополитик настолько велик, что 90% времени переговоров о его международных визитах упирается не в обсуждение тем, связанных с национальными интересами России, а в то, как довести зловонного диктатора до места назначения. Дабы не арестовали и не передали в Гаагу, дабы приняли и хотя бы не плюнули в харю. Никакого страха перед Путиным на внешнем контуре уже нет, ведь исчерпан его зловещий арсенал террора. Украинское государство бросило бой кровожадному маньяку, и он уже сам не рад, от того, как ввязался в бездумную авантюру.

Что характерно, растет отвращение к Путину в рядах самих российских военных. У диктатора нет нормальной команды, генералитет полностью невменяемый, а следовательно ожидаются массовые бунты среднего офицерского состава. К слову, такова объективная потребность в результате самой войны. Должно произойти вырезание генеральской касты старого образца и ее полная замена боевыми "героями" текущей войны. Объективно десятки тысяч командиров ждут повышения, никому не интересны медальки и подачки, ведь все понимают ценность доступа к высоким должностям и реальной власти.

Путин со своими приближенными холуями как огня боятся темы запуска кадровых перестановок в армии, даже после мятежа Пригожина. В действительности это обозначит крах его самого, ведь система наполнится молодыми чужаками, которым дряхлеющий неадекват только помеха. Ясное дело, такую молодую поросль нужно максимально уничтожать, собственно потому российская армия столь подорвана целенаправленной деградацией изнутри. В тоже время, никто не знает как долго продлится молчание военных.

Подобная спираль молчания закручена и внутри российского общества. Оно становится все более скрытным, прячется от власти, не только из-за гильотины мобилизации, но и вообще из-за неуважения к Путину. В преддверии выборов 2024 года, согласно изучению данных электоральных настроений, 14% россиян не пойдут на голосование, а 18% – не видят никакого позитива и готовы голосовать против всех. Вот так, минимум треть россиян стали политическими абсентеистами, не желают быть клоунами Кириенко и других манипулятор из АП.

Но и настроения оставшихся избирателей представляют огромное затруднение для Путина. К примеру, в массовом сознании удары БПЛА по Крыму, Москве и глубинным районам РФ стали рутиной. На них уже никто особо не реагирует, страх смерти улетучился. Но такой бесстрашный народ – враг номер один диктатуры, ведь в любой момент способен выкинуть нечто невообразимое. Безбоязненные россияне все менее доступны для пропагандистских влияний, их все сложнее и дороже обманывать, тем более никакой идеологии нет и в помине. Происходит переполнение сосуда всеобщего молчания, и каждая следующая капля способна стать последней для приговоренного к падению режима, который перестали бояться.