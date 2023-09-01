Россия утверждает, что поставила на боевое дежурство стратегический комплекс 'Сармат': чем он может быть опасен

В России заявили, что поставили на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Сармат". Он может нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности.

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О выводе комплекса на задания заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, пишут росСМИ. Еще в июне такой шаг аннонсировал российский диктатор Владимир Путин.

МБР "Сармат" (по классификации НАТО – "Сатана-2") – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Гиперзвуковые боеголовки за счет маневрирования могут поражать движущиеся цели и, по мнению американских экспертов, представляют главную перспективную угрозу большим кораблям США, так как могут их поражать несмотря на самые совершенные системы ПРО.

РС-28 "Сармат" способна нести 10 и более боеголовок, поражая цели на скорости 16 000 миль в час.

Напомним, в апреле 2023 года Россия спустя почти два месяца после провала с запуском ракеты "Сармат" снова провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. В РФ отметили, что целью этого пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее российский политик Алексей Журавлев угрожал применить смертоносное оружие, когда Финляндия и Швеция собирались вступить в НАТО. Тогда он заявлял, что "Сатана-2" может поразить Великобританию за 200 секунд, если ее запустить из европейской провинции России, Калининграда.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты назвали "идеальное место для применения тактического ядерного оружия". Им оказалось Работино на Запорожье, что, убеждены они, позволит РФ захватить Запорожскую и Днепропетровскую области, а также "разгромить" Силы обороны в Донецкой области.