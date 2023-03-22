Россия стянула на Курильские острова береговые ракетные комплексы ''Бастион'': Шойгу заявил об угрозе

Россия укрепляет боевое присутствие вблизи Японии, обвиняя США в расширении присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страна-агрессор стянула на Курильские острова береговые ракетные комплексы "Бастион".

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Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на заявления минобороны РФ.

В среду, 22 марта, Россия заявила, что дивизион ее ракетных систем береговой обороны Bastion был развернут на Парамушире – одном из Курильских островов в северной части Тихого океана – некоторые из них Япония считает своей территорией.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, этот шаг является частью более широкого укрепления российской обороны в ее дальневосточных регионах, отчасти в ответ на то, что он назвал усилиями США "сдерживать" Россию и Китай.

Шойгу выступал перед высшим армейским руководством России через день после встречи Путина и Си Цзиньпина, на которой они закрепили свое "безграничное" партнерство, договорившись об углубленном энергетическом и военном сотрудничестве.

"Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты значительно наращивают свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют свои политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", – сказал Шойгу.

Он заявил, что система "Бастион" укрепит безопасность России вокруг цепи Курильских островов.

По слова Шойгу, вооруженные силы России на востоке страны за последний год получили около 400 единиц военной техники, включая реактивные самолеты СУ-57 и зенитно-ракетные комплексы.

"Военный потенциал Восточного военного округа значительно возрос", – сказал Шойгу.

Следует отметить, что Япония, близкий союзник США, претендует на четыре южных острова Курил, захваченных советскими войсками в конце Второй мировой войны (Парамушир, один из северных Курильских островов, в этот перечень не входит).

Это помешало Москве и Токио подписать мирный договор, формально прекращающий военные действия. Поэтому Россия и Япония до сих пор находятся в состоянии войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Токио устроили митинг с требованием к РФ вернуть Курилы и убраться из Украины.

Украина официально признала Курильские острова японской территорией, оккупированной Россией. Соответствующее постановление было принято в Верховной Раде Украины 287 голосами.