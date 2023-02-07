''Абсолютно неприемлемо'': в Токио устроили митинг с требованием к РФ вернуть Курилы и убраться из Украины. Видео

В столице Японии Токио 7 февраля собрался митинг с требованием к России вернуть оккупированные ею Курильские острова. Участники акции также скандируют "убирайтесь из Украины".

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Митинг, спонсируемый правительством Японии, проходит возле посольства России. Мероприятие проводится каждый год в День северных территорий 7 февраля, сообщает Kyodo News (видео размещено внизу новости).

В этот день в 1855 году Япония и Россия заключили договор о торговле, мореплавании и делимитации границ, согласно которому четыре острова Курил относятся к японской территории.

"Совершенно неприемлемо, что северные территории до сих пор не возвращены после незаконной оккупации их Советским Союзом 77 лет назад", – говорится в заявлении правительства, принятом во вторник.

Подступы к посольству охраняют усиленные наряды полиции, среди которых есть и отряды спецназначения. О столкновениях митингующих с правоохранителями или других инцидентах информации не поступало.

В 2019 и 2020 годах в заявлениях участников митинга не использовалась фраза "незаконная оккупация", видимо, чтобы избежать обострения отношений с Москвой. Тогда премьер-министр Синдзо Абэ сделал разрешение спора одной из своих главных целей, пишет Kyodo News.

В последующие два года, после того как Абэ покинул свой пост, формулировка заявления была изменена, и присутствие РФ на островах назвали "оккупацией без законных оснований".

Япония заявляет, что СССР незаконно захватил острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года. Россия утверждает, что эти действия были законными.

Из-за спорных территорий РФ и Япония до сих пор не подписали мирное соглашение по итогам Второй мировой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Украина официально признала Курильские острова японской территорией, оккупированной Россией. Соответствующее постановление приняли депутаты Верховной Рады Украины 287 голосами.