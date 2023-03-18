Россия собирается усилить призыв из-за войны в Украине – разведка Британии

В России готовятся к расширению призыва на военную службу на фоне войны против Украины. В Российской Госдуме зарегистрирован законопроект об изменении возрастной категории для призыва мужчин с 18-27 лет до 21-30, в случае принятия он может вступить в силу с января 2024 года.

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Так, руководство государства-агрессора планирует лишить россиян возможности получить освобождение от призыва из-за обучения в высших учебных заведениях. Об этом говорится в новой аналитической сводке Министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве пришли к выводу, что российские власти предположительно готовят предпосылки для более широкого призыва на военную службу для обеспечения своих военных нужд. Об этом свидетельствуют намерения Госдумы РФ изменить возрастную категорию для призывников.

"13 марта 2023 года депутаты российской Думы внесли законопроект об изменении возрастной категории призыва на военную службу на мужчин в возрасте 21-30 лет с нынешних 18-27 лет. Вероятно, закон будет принят и вступит в силу в январе 2024 года. Россия продолжала проводить циклы призыва дважды в год с советских времен. Они отличаются от исключительной "частичной мобилизации" резервистов, которая проводится с сентября 2022 года", – говорится в сводке.

В то же время, в МО Британии констатировали, что официальные заявления российского руководства о том, что призывников не задействуют в войне против Украины, не соответствуют действительности.

"Россия продолжает официально запрещать призывникам участвовать в операциях в Украине, хотя по крайней мере сотни, вероятно, служили из-за административных путаниц или после того, как их заставили подписать контракты", – констатировали в Минобороны Великобритании.

Намерения сместить начало призыва на военную службу с 18 на 21-летний возраст в британском оборонном ведомстве объяснили тем, что многие россияне в таком возрасте получают высшее образование, а следственно – освобождаются от призыва.

"Многие мужчины в возрасте от 18 до 21 года сейчас претендуют на освобождение от призыва из-за обучения в высших учебных заведениях. Власти, скорее всего, меняют возрастную категорию, чтобы увеличить численность войска, гарантируя, что студенты в конце концов будут вынуждены служить. Даже если Россия и в дальнейшем будет воздерживаться от использования призывников на войне, дополнительные призывники освободят большую часть профессиональных солдат для борьбы", – раскрыли замысел Кремля в МО Британии.

Напомним, накануне, 17 марта, в британской разведке констатировали, что в результате самоубийственных многомесячных штурмов Бахмута в Донецкой области российские войска теряют боевую мощь, темпы наступательных операций по линии фронта снижены. Пока российское командование пытается восстановить боеспособность разбитых подразделений и пополнить их новой живой силой и техникой. Пока это не произошло, командиры оккупационной армии на местах будут вынуждены выбирать: идти в наступление или защищать существующие позиции.