Япония в Совбезе ООН напомнила об оруженом эмбарго в отношении КНДР

В Японии, которая в марте председательствует в Совете Безопасности ООН, прокомментировали сообщение о поставках оружия из Северной Кореи в Россию. Там напомнили о том, что странам запрещено получать оружие из КНДР и поставлять его Пхеньяну.

Такие действия противоречат резолюциям Совета Безопасности. Об этом в комментарии "Укринформу" сказал постоянный представитель Японии при Совбезе ООН Ишикане Кимихиро.

"Конечно, мы очень обеспокоены тем фактом, что КНДР использует оружие против Украины (поставляя его в Россию – Ред.). Это противоречит принятым резолюциям Совета Безопасности, которые запрещают государствам-членам ООН осуществлять передачу оружия из Северной Кореи и в Северную Корею", – отметил он.

Кимихиро также напомнил, что Совбез ООН принял "юридически обязательствующие миграционные правила" – они ограничивают перемещение граждан Северной Кореи.

"Мы считаем, им не разрешат (участвовать в войне против Украины – Ред.)", – заявил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Все предприятия Северной Кореи, задействованные в производстве боеприпасов, работают на максимальной мощности. Руководство КНДР перевело военные заводы на полную мощность, чтобы осуществлять поставки вооружений в Россию.

– В ООН ранее заявили, что они якобы не могут подтвердить факт использования страной-террористом РФ оружия из КНДР против Украины. При этом там решили напомнить агрессору о необходимости соблюдения санкций.

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