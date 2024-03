Россия сняла с сохранения до 40% старых танков: в ISW указали на проблемы агрессора с ВПК

Россия вывела из открытых хранилищ от 25 до 40 процентов своих стратегических резервов танков, в зависимости от модели. Если уровень потерь ее техники в войне против Украины останется таким, как сейчас, или возрастет, страна столкнется с нехваткой оборудования.

Такая ситуация может сохраниться на ближайшие несколько лет, сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на сообщения исследователей, которые проанализировали спутниковые снимки из открытых источников.

По оценкам Дары Массикот, которая является старшим научным сотрудником программы "Россия и Евразия" в Фонде Карнеги за международный мир, Москва, скорее всего, вывела свое лучшее оборудование из стратегического резерва. При этом россияне все еще имеют на хранении "худшее" или "не подлежащее восстановлению" оборудование.

Массикот также подсчитала, что "оставшиеся запасы оружия в России сократятся в ближайшие пару лет", если ее армия сохранит нынешние темпы операций на украинском фронте.

По мнению ISW, сообщения о цифрах "производства" танков в России за последние годы в основном отражают восстановленные и модернизированные машины, взятые со складов, а не новое производство.

"Эти оценки позволяют предположить, что российские вооруженные силы в основном используют транспортные средства со склада для поддержания своих военных усилий, а не новое производство для компенсации потерь на поле боя", – отметили аналитики.

Они считают, что Россия может столкнуться с нехваткой оборудования в ближайшие несколько лет, если текущий уровень ее потерь в Украине останется прежним или ускорится, а текущий уровень производства новой техники в РФ останется прежним.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW оценили, что Россия потеряла в войне против Украины более 3000 танков (6,7 тыс. по данным Генштаба ВСУ) – это количество соответствует всему ее довоенному действующему арсеналу. Однако на хранении РФ имеет достаточно танков, которых хватит еще на три года боевых действий.

