Россия пытается заманить мужчин в армию более высокими зарплатами: разведка Британии оценила планы агрессора

Россия пытается заманить мужчин в вооруженные силы с помощью более высоких зарплат. С февраля 2022 года они выросли с 81 до свыше 200 тысяч рублей, что почти втрое превышает среднюю зарплату по РФ.

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Рост выплат может стимулировать малоимущих россиян подписывать контракты, однако вряд ли государству-агрессору удастся выполнить планы по набору добровольцев для войны с Украиной. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Британская разведка отметила, что после начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, Россия наращивает размеры зарплат для своих военнослужащих.

Так, 4 февраля 2022 года, менее чем за месяц до начала вторжения, лейтенант российской армии, по словам президента РФ Владимира Путина, получал 81 200 рублей в месяц.

Уже в октябре 2022 года доходы российских военнослужащих существенно возросли: тогда Путин объявил, что даже попавшие в армию по мобилизации рядовые будут получать 195 тысяч рублей в месяц. А младший офицерский состав, воюющий против Украины, получает более 200 тысяч рублей.

"Это более чем в 2,7 раза превышает среднюю зарплату по России, которая составляет 72 851 рубль. Для сравнения, 2,7-кратная средняя зарплата в Великобритании будет равна более 90 000 фунтам стерлингов в год", – отметили в британском оборонном ведомстве .

Рост "прибыльности" военной службы там объяснили намерениями Кремля заманить в армию как можно больше мужчин. И отчасти это сработает.

"Вполне вероятно, что зарплата и дополнительные выплаты являются сильным стимулом для персонала присоединяться, особенно из бедных регионов России. Однако Россия вряд ли выполнит свои планы по набору добровольцев в ряды ВС РФ", – констатировали в Минобороны Великобритании.

Напомним, ранее разведка Британии объяснила, почему Россия отменила обучение "Запад-2023". Для этого у государства-агрессора было несколько причин. С одной стороны, провалы России в войне против Украины показали, что совместные с российской армией учения имеют ограниченную практическую ценность. К тому же, в РФ, вероятно, не хватает войск и техники, а российское руководство вдобавок ко всему еще и опасается критики из-за проведения учений в разгар войны.