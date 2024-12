Россия пытается сблизиться с 'Талибаном' и ХТШ: в ISW указали на уступки Кремля

Российские власти продолжают создавать правовую основу для исключения "Талибана" и Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) из официального списка запрещенных террористических организаций в стране. Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, действия страны-агрессора говорят о ее намерении еще больше сблизиться с этими террористами.

Так, 28 декабря Путин подписал указ о вступлении в силу закона, который позволяет российскому правительству исключать организации из списка террористических организаций в РФ.

Местные провоенные блогеры заявили, что указ "будет способствовать сближению" России с "Талибаном". Один из них уверял, что "Талибан" продемонстрировал свои намерения "принести мир" в Афганистан, поэтому это откроет новые торговые пути для РФ.

Ранее ISW отмечал, что российские власти готовят правовые механизмы для исключения "Талибана" из списка запрещенных террористических организаций. Поэтому указ Путина, вероятно, является одним из последних шагов в этом процессе.

Также закон создает правовую основу для исключения правительством России из этого списка и других организаций, включая ХТШ (суннитская исламистская организация Хайят Тахрир аш-Шам, участвующая в гражданской войне в Сирии на стороне сирийской оппозиции. Она признана террористической организацией в ряде стран, в том числе в США, Турции, России).

"Это происходит в рамках усилий России по развитию позитивных отношений с временным правительством во главе с ХТШ в Сирии и обеспечению гарантий продолжения деятельности российских военных баз в Сирии", – считают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в декабре 2024 года госдума РФ приняла закон, расширяющий основания для внесения россиян в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это ударит не только по так называемым коренным гражданам России, но и жителям временно оккупированных территорий Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!