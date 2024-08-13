Россия пригласила на выставку вооружений разработчика баллистических ракет из КНДР

Ключевой чиновник из КНДР, отвечающий за ракетные программы диктатора Ким Чен Ына, посетил выставку вооружений в Москве. Он находится под санкциями ООН, но это не помешало ему приехать в РФ.

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Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Журналисты назвали это очередным фактом углубления военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Речь идет о первом заместителе директора департамента правящей Трудовой партии Ким Чен Сике. Его 12 августа заметили на церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2024", который проходит в столице страны-агрессора.

По словам аналитиков, этот чиновник известный как ключевая фигура в разработке баллистических ракет КНДР. Он всегда сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына во время инспекций запусков ракет. В 2012 году ему было присвоено звание "героя республики" за вклад в разработку Пхеньяном ракеты большой дальности.

В отношении Ким Чен Сика были введены санкции в соответствии с резолюцией 2397 Совета Безопасности ООН, принятой в 2017 году после запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Южная Корея, США и Европейский союз также добавили его в список своих односторонних санкций.

"Члены ООН должны запретить въезд должностного лица, санкционированного резолюциями СБ ООН, но Россия, похоже, пригласила северокорейскую делегацию на форум по вооружениям на фоне углубления связей между двумя странами", – пишет издание.

Аналитики с Южной Кореи отметили, что КНДР и Россия лишь укрепляют военные связи, Пхеньян обвиняется в поставках Москве боеприпасов для использования в войне против Украины в обмен на помощь и предполагаемую передачу технологий для его космической программы.

В июне Ким Чен Ын и российский диктатор Путин после переговоров в Пхеньяне подписали новый договор о партнерстве, включающий пункт о взаимной обороне.

Как сообщал OBOZ.UA, с 30 июля один из украинских батальонов заметил, что российские оккупанты используют северокорейскую военную технику на границе между Украиной и Белгородской областью РФ. По данным ISW, в дальнейшем КНДР может увеличить объем и ассортимент оружия, которое она поставляет России.

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