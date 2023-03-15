Россия попытается достать остатки упавшего в Черное море американского дрона — Николай Патрушев.

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Николай Патрушев не может уточнить, почему россия не смогла достать тела экипажа АПЛ "Курск" до того как их не обглодали местные морские гады?

Николай Патрушев не может рассказать, почему состав ракетного крейсера "Москва" до сих пор так в полном составе не поднят со дна Чёрного моря и не передан родителям для захоронения?

Ах, да! Секретарь Совета безопасности российской федерации не в курсе, что у рф нет средств для проведения глубоководных операций!

Как говорило лицо лошадиной наружности российской дипломатии - ДБЛ БЛ.