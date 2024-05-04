Россия планирует отправить в Украину более тысячи 'священников' РПЦ – ЦНС

Россия планирует отправить в зону боевых действий более тысячи так называемых "священников" РПЦ. Они, по замыслу руководства этой структуры, будут оказывать "духовную помощь" российским оккупантам, убивающим людей на территории чужой страны.

Вопрос, рассчитывают в РПЦ, будет решен "в ближайшее время", ведь так называемая церковь "имеет тесные связи с министерством обороны" РФ. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления

В целях "духовной помощи российским военнослужащим" в РПЦ собираются отправить на передовую в Украину около 1300 "священников". По крайней мере, об этом в эфире одного из пропагандистских российских телеканалов заявил так называемый митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"Московский поп уверяет, что сегодня министерство нападения РФ имеет очень тесные связи с русской церковью и этот вопрос решится в ближайшее время. И так оно действительно и есть. Ведь известны факты о том, что глава кремлевской церкви патриарх Кирилл является агентом КГБ по кличке "Михайлов" и имеет генеральское звание ФСБ России. Его предшественник Алексий II (Алексей Ридигер) также был агентом КГБ под псевдонимом "Дроздов", – отметили в Центре.

В ЦНС также добавили, что на подконтрольные религиозные структуры Кремль в своей агрессии против Украины делает большую ставку. Ведущее место в этих планах, безусловно, занимает РПЦ, которая, как отмечают в Центре, "за время своего существования создала мощную сеть в Украине и стала идеальным инструментом для промывки мозгов своих прихожан".

В частности, в ЦНС напомнили, как в начале российского вторжения в 2014 году именно используя "крестные ходы" подконтрольной Москве УПЦ МП Россия пыталась помешать украинским защитникам сдержать продвижение врага на украинской земле.

"Центр национального сопротивления сообщает, что все преступные действия оккупантов, коллаборантов, врага будут обнаружены и обязательно наказаны в соответствии с УК Украины. Приблизить это время может каждый, сообщая информацию о враге на чат-бот по этой анонимной ссылке", – резюмировали в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, как оккупанты из рядов ВС РФ проводят уроки в школах на захваченных территориях Украины, рассказывая детям "о войне". Параллельно с этой пропагандистской обработкой захватчики резко нарастили в школах на ВОТ количество часов изучения русского языка и кремлевской версии истории. Кое-где это происходит за счет преподавания точных наук, ведь в школах в оккупации наблюдается значительный дефицит педагогических кадров: подавляющее большинство украинских учителей отказываются от сотрудничества с оккупантами. Так что такие науки как математика, физика, химия преподаются ныне не во всех школах на ТОТ.