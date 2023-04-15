Россия ожидает продолжительного конфликта в Украине и готовит новый "электронный" призыв – разведка Британии

Россия ожидает продолжительного конфликта в Украине, поэтому разрабатывает долгосрочный подход к пополнению своей армии. Среди прочего разрабатывается процедура вручения повесток через онлайн-сервисы.

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Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании. При этом утверждается, что в настоящее время в России предпочитают привлекать дополнительных добровольцев.

"11 апреля 2023 года Госдума России приняла закон о создании единого реестра лиц, пригодных к военной службе. Основным следствием этого мероприятия является то, что в будущем власти смогут вручать документы о призыве в электронном виде, а не письмами, устранив ранее позволявшее препятствие уклоняться от призыва", – говорится в сводке разведки МО Великобритании.

Британские разведчики делают вывод, что поскольку в России данные о призыве лиц теперь цифровым путем связаны с другими государственными онлайн-сервисами, власти будут наказывать тех, кто уклоняется от призыва, автоматически ограничивая права на трудоустройство и выезд за границу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра военного учета. Документ позволяет оповещать военнообязанных о призыве в армию с помощью электронных повесток.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации, а это значит, что он уже вступил в силу. В соответствии с ним повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и будут дублироваться в электронной.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина РФ на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе". Кроме того, уведомления о повестке будут посылать россиянам в их личные кабинеты на портале госуслуг. Если повестка не вручена ни в письменной, ни в электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней со дня ее размещения в реестре повесток.

Закон также вводит ряд ограничений, как для "уклонистов", так и для тех, кто получил повестку. Первых ждет ограничение на выезд из страны, запрет на управление транспортным средством, а также они не смогут заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты или ссуды. В то же время, для тех, кто получил повестку, также будет действовать запрет на выезд из России. Таким образом, этим законом Путин по сути закрыл двери на выезд из страны для всех мужчин призывного возраста.

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