Затягивание войны против Украины порождает собой эффект глобального отчуждения от России. Путинская авантюра не то что не решает, а только создает снежный ком проблем, ведущих российскую сторону к утрате остаточной субъектности. Указанная деградация позиций РФ наблюдается по всем фронтам, и хотя ситуация еще не вышла на уровень 1919 года, уже заложены все предпосылки для столь критического уровня ослабления режима, что внешнее вмешательство способно стать спасательным кругом для локализации надвигающейся энтропии.

Первая фаза скрытой внутренней хаотизации России уже прошла, найдя свое выражение в пригожинском мятеже. Несмотря на усилия ФСБ по купированию восстания "Вагнера", россияне поняли, что феодализм пустил крайне глубокие корни, и утрачено надежное управление по линии центр – периферия. Не зря, конфигурация высшей политической элиты РФ сейчас выглядит, как четырехчлен, в котором путинская фракция уже просто первая среди равных. Путин стоит у руля "группы управления", и реализует координацию. Далее идет группировка силовиков высшей лиги во главе с Шойгу, Герасимовым, Чемезовым и их сателлитами из олигархов и региональных элит. В зоне их ответственности ВПК и решение нарастающих военных проблем. Именно данная группа воздвигает ось Москва–Пхеньян ради продолжения войны в интересах Китая.

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Несколько ниже по статусу группа Роснефти и сислибы Мишустина на пару со старшими Ковальчуками. Они контролируют сырьевую базу и отвечают за макроэкономическую стабильность. Для данных элитариев от войны больше проблем нежели бонусов, а потому в их недрах царят настроения,склоняющие Путина к поиску выхода из "СВО", ибо выборы 2024 спонсировать ресурса недостает. Паршивый сигнал в условиях поляризации общества, которое задает неудобные вопросы о перспективах страны на новую шестилетку со счастливым дедушкой.

Наконец, последняя группировка самая аморфная и консолидируется вокруг Медведева. Здесь и газовики, и Ротенберги, и СВР вместе с Абрамовичем. Воинственная риторика ДАМа выглядит эпатажно, но на поверку напоминает мыльные пузыри. Перспективы у данной фракции "ядерного Армагеддона" весьма сомнительны.

Линии расколов внутри путинской клики разрушают целостность внешней политики. Соответсвенно Россия оказалась на очередной растяжке. Сущность текущего момента состоит в том, что происходит скатывание Москвы во всеобъемлющую зависимость от азиатских игроков на фоне стремительного отката на европейском направлении.

Группа Шойгу-Герасимова, при посредничестве Китая, реализует военный пакт с КНДР, которая готова поделится снарядами для артиллерии в обмен на экономические бонусы и доступ к современным российским военным технологиям. Альянс с третьесортной страной-изгоем даже по меркам Азии выглядит симптомом полной покинутости России и служит ужасным сигналом в преддверии мероприятий 78-й сессии ГА ООН. Вероятно Лаврова устранят с должности, т.к. в глазах населения подобная унизительная внешняя политика вызывает растущее раздражение.

Усугубляются геополитические проблемы в европейской части. Армения из-за российского сближения с Анкарой и Баку ищет варианты вырваться из орбиты влияния РФ с целью получить военную поддержку США. В Ереване осознают риски фрагментации армянской территории, ведь турки и азербайджанцы планируют организовать прямой сухопутный коридор между своими территориями. Новой войны похоже не избежать.

На фоне армянского кейса становится очевидным крах ОДКБ, и именно из-за этого вопроса Лукашенко прилетал к Путину. В Минске боятся быть втянутыми в новую российскую авантюру на Южном Кавказе. Также Лукашенко угрожает сократить военное взаимодействие, если Россия не сохранит на существующем уровне объем финансовой поддержки. Но в условиях внутриэлитного раздрая и падения экономики кормить беларусов стало очень обременительно. Потому даже Лукашенко подумывает дистанцироваться от токсичного и беднеющего соседа.