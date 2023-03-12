''Нарастает напряженность'': в Пензенской области РФ пожаловались, что им ''тревожно'', и обеспокоились из-за указа о массовых захоронениях

Россияне продолжают потихоньку осознавать, что широкомасштабная война, которую Россия развязала в Украине, переходит и на их территорию. В Пензенской области РФ уже принялись жаловаться, что им "тревожно", и обеспокоились из-за указа о массовых захоронениях.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит НеМосква". Так, жители закрытого российского города Заречный, в котором работает завод Росатома, обеспокоились, что их дома могут стать целью для военных ударов из-за соседства со стратегическим объектом.

В связи с этим они еще в октябре прошлого года попросили местных чиновников привести в порядок бомбоубежища и расклеить в подъездах инструкции по эвакуации. Представители городского управления МЧС сначала заверили, что для укрытия 63 тысяч человек предусмотрено всего 58 подвалов, но спустя четыре месяца они по-прежнему находятся в непригодном состоянии.

При этом в конце февраля глава города Олег Климанов подписал постановление об организации мероприятий по срочному захоронению трупов в военное и мирное время. Братские могилы собрались копать прямо на Зареченском городском кладбище.

Местным жителям такие "инициативы" не понравились, поэтому они пришли с жалобой к прокурору.

"Нарастает напряжение у нас. Выпустили статью о срочном захоронении граждан нашего города. Цифры уже есть: сколько должно и куда лечь. Это вот очень интересно и волнует нас. Мы, например, захороняться не хотим. Мы хотим укрыться", — рассказала одна из участниц встречи Елена Симонова.

Напомним, калининградские "мобики" взбунтовались и отказываются идти в самоубийственные штурмы. Они рассказывают о суициде среди сослуживцев, огромных потерях, наказаниях для "провинившихся" и жалуются на "донецких".

Как сообщал OBOZREVATEL, стране-агрессоре России, развязавшей кровавую войну против Украины и собиравшейся взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не выдают не только зарплат, но и отказывают в региональных выплатах и даже не выдают необходимую экипировку.

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