Блог | Анатолий Амелин: Россия не готова к долгой войне: анализ экономики РФ

Все чаще в инфополе закидывают месседж, что ордынцы готовятся к "долгой войне". На год, два или более...

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Но напомню цитату Гарольда Инниса, канадского экономиста и историка:

- "Никакой войны не может продолжаться долго, если она не питается каким-то видом экономической основы. Никакой экономики не может продолжаться долго, если война ее не нарушает".

Так вот.

Ниже привожу тезисно основные новости об экономике агрессора с начала года.

Доходы россии от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% — до $18,5 млрд. Добыча газа в россии упала на 11% в январе. Эксперты связывают это с введением санкционных ограничений. Почти вдвое сократились российские доходы от экспорта нефти и газа в феврале, пишет Bloomberg.

Поступления в бюджет рф от нефти по сравнению с прошлым годом стали меньше на 48%, а от газа — на 42%.

В ЕС потребление с августа по январь было на 19% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, свидетельствуют данные Евростата. При этом 80% импорта российского газа Европой удалось компенсировать за счет поставок из США и Норвегии - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен У российского бизнеса есть проблемы с оплатой налогов.

Так, долги за 2022 год выросли аж на 20%, а долги по НДС — аж на 40%.

1. Бюджет рф сталкивается с серьезным дефицитом:

- расходы выросли на 51,5%,

- доходы упали на 24%

Сильнее всего рухнули нефтегазовые доходы (на 46%). Дефицит бюджета на данный момент достиг 2,5 трлн рублей.

2. Сборы НДС в январе просели на 44%, а экспортные налоги со стороны таможни — почти в три раза.

Это создает дыру в бюджете, для компенсации которой им придется искать новые источники доходов "добровольного" взноса от бизнеса не хватит.

Дефицит бюджета России достиг $34 миллиардов. США и союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на общую сумму около $58 млрд, сообщил американский Минфин. Бельгия заморозила российских активов больше всех стран Евросоюза — на €58 млрд, пишет The Brussels.

(это две разные новости, если что))

1. Власти США ввели санкции уже против 80% российского банковского сектора.

Под американские рестрикции подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц с начала войны в Украине.

2. Россияне начинают все сильнее экономить на покупках.

Так продажи электроники обвалился на 32-40% в деньгах и на 11-12% в штуках за начало начало 2023 года.

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в россию. Таможенная система блокирует их оформление. Российское дизельное топливо стоит в Европе примерно на $35 за баррель меньше, чем нероссийское Международные резервы рф по состоянию на 1 марта составили $574,247 млрд. За месяц они снизились на 3,82% или на $22,788 млрд. Ещё один удар по российскому бюджету - минеральные удобрения упали на 25-30% от своих максимумов. Санкции отбросили оборот розничной торговли в России более чем на 10 лет назад, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов. Агентство Moody’s спрогнозировало снижение российского ВВП в 2023 году на 3%

Это короткий список экономических новостей ордынцев.

Большие проблемы в автомобилестроении, авиастроении, ракетостроении.

$300 млрд резервов цб россии - заморожено.

Олигархи орды потеряли уже более $90 млрд

По оценкам UIF, до конца года дефицит бюджета 100% съест резервы ФНБ "Фонда Национального Благосостояния" рф, активы которого около 6 трлн рублей.

Но судя по энергетическому рынку (стоимость ресурсов, объемы экспорта) - деньги фонда могут кончиться уже летом.

Конечно, начнут печатать деньги (уже начали) курс доллара в орде уже приближается к 80 руб, но такими темпами к конце года будет минимум 120 и стремиться к 200 рублям.

В этой военной компании орда не имеет достаточного финансового ресурса.

Старые ракеты со склада заканчиваются, а новый залп обходится уже в $500 млн живых денег (обратите внимание, с 12-15 дней периодичность выросла до месяца)

Ордынцы не готовы к долгой войне, а значит, RSNPZD!)

P.S. Пишу на ордынском диалекте украинского языка, что бы запоребрик тоже мог прочесть))