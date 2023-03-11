Блог | Анатолий Амелин: Россия не готова к долгой войне: анализ экономики РФ
Все чаще в инфополе закидывают месседж, что ордынцы готовятся к "долгой войне". На год, два или более...
Но напомню цитату Гарольда Инниса, канадского экономиста и историка:
- "Никакой войны не может продолжаться долго, если она не питается каким-то видом экономической основы. Никакой экономики не может продолжаться долго, если война ее не нарушает".
Так вот.
Ниже привожу тезисно основные новости об экономике агрессора с начала года.
- Доходы россии от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% — до $18,5 млрд.
- Добыча газа в россии упала на 11% в январе. Эксперты связывают это с введением санкционных ограничений.
- Почти вдвое сократились российские доходы от экспорта нефти и газа в феврале, пишет Bloomberg.
Поступления в бюджет рф от нефти по сравнению с прошлым годом стали меньше на 48%, а от газа — на 42%.
- В ЕС потребление с августа по январь было на 19% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, свидетельствуют данные Евростата.
- При этом 80% импорта российского газа Европой удалось компенсировать за счет поставок из США и Норвегии - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
- У российского бизнеса есть проблемы с оплатой налогов.
Так, долги за 2022 год выросли аж на 20%, а долги по НДС — аж на 40%.
1. Бюджет рф сталкивается с серьезным дефицитом:
- расходы выросли на 51,5%,
- доходы упали на 24%
Сильнее всего рухнули нефтегазовые доходы (на 46%). Дефицит бюджета на данный момент достиг 2,5 трлн рублей.
2. Сборы НДС в январе просели на 44%, а экспортные налоги со стороны таможни — почти в три раза.
Это создает дыру в бюджете, для компенсации которой им придется искать новые источники доходов "добровольного" взноса от бизнеса не хватит.
- Дефицит бюджета России достиг $34 миллиардов.
- США и союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на общую сумму около $58 млрд, сообщил американский Минфин.
- Бельгия заморозила российских активов больше всех стран Евросоюза — на €58 млрд, пишет The Brussels.
(это две разные новости, если что))
1. Власти США ввели санкции уже против 80% российского банковского сектора.
Под американские рестрикции подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц с начала войны в Украине.
2. Россияне начинают все сильнее экономить на покупках.
Так продажи электроники обвалился на 32-40% в деньгах и на 11-12% в штуках за начало начало 2023 года.
- Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в россию. Таможенная система блокирует их оформление.
- Российское дизельное топливо стоит в Европе примерно на $35 за баррель меньше, чем нероссийское
- Международные резервы рф по состоянию на 1 марта составили $574,247 млрд. За месяц они снизились на 3,82% или на $22,788 млрд.
- Ещё один удар по российскому бюджету - минеральные удобрения упали на 25-30% от своих максимумов.
- Санкции отбросили оборот розничной торговли в России более чем на 10 лет назад, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
- Агентство Moody’s спрогнозировало снижение российского ВВП в 2023 году на 3%
Это короткий список экономических новостей ордынцев.
Большие проблемы в автомобилестроении, авиастроении, ракетостроении.
$300 млрд резервов цб россии - заморожено.
Олигархи орды потеряли уже более $90 млрд
По оценкам UIF, до конца года дефицит бюджета 100% съест резервы ФНБ "Фонда Национального Благосостояния" рф, активы которого около 6 трлн рублей.
Но судя по энергетическому рынку (стоимость ресурсов, объемы экспорта) - деньги фонда могут кончиться уже летом.
Конечно, начнут печатать деньги (уже начали) курс доллара в орде уже приближается к 80 руб, но такими темпами к конце года будет минимум 120 и стремиться к 200 рублям.
В этой военной компании орда не имеет достаточного финансового ресурса.
Старые ракеты со склада заканчиваются, а новый залп обходится уже в $500 млн живых денег (обратите внимание, с 12-15 дней периодичность выросла до месяца)
Ордынцы не готовы к долгой войне, а значит, RSNPZD!)
P.S. Пишу на ордынском диалекте украинского языка, что бы запоребрик тоже мог прочесть))