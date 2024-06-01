Россия навязывает странам ОДКБ конфронтацию с Западом и может использовать теракт в 'Крокусе' – ISW

Россия пытается вовлечь страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в воображаемую конфронтацию с Западом. Российские чиновники, в частности министр обороны РФ Андрей Белоусов, пытаются запугать государства ОДКБ угрозами со стороны НАТО, якобы существующими у Альянса планами в отношении Кавказа и Центральной Азии и ресурсов Каспийского моря.

Также Москва может использовать теракт в "Крокус Сити Холле" в Московской области в качестве аргумента для "сближения" со странами Центральной Азии якобы на почве совместной борьбы с терроризмом. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентировали внимание на том, что Россия пытается сохранить свое влияние среди стран-членов ОДКБ, пытаясь вовлечь их в искусственную конфронтацию с Западом.

В частности эти попытки ярко проявились во время выступления 31 мая нового министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании глав оборонных ведомств ОДКБ в Казахстане.

Так, Белоусов принялся запугивать членов ОДКБ "напряженной ситуацией в Восточной Европе" и вероятным наращиванием военной силы НАТО. Они, заверил российский чиновник, якобы угрожают безопасности стран-членов ОДКБ.

По версии Москвы, США и их союзники в Европе "дестабилизирующая геополитическая сила", и что страны НАТО якобы стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, наложить руку на ресурсы в Каспийском море и получить прямой доступ в Центральную Азию.

Белоусов также уверял, что Запад якобы развязал информационную войну и вводит санкции против членов ОДКБ с целью "подорвать организацию". Следовательно, отметил он, все члены ОДКБ должны координировать между собой внешнюю политику и выступить единым фронтом против "коварного" Запада.

Судя по выступлению министра обороны РФ, у Москвы изрядно "чешется" отдаление от нее Армении: свое недовольство Россия прячет за сентенциями о якобы существующих в США и НАТО планах втянуть Ереван в зону своих интересов. При этом в ISW напомнили, что удаление Армении от России обусловлено не происками Запада, а тем, что эта страна фактически прекратила свое членство в ОДКБ после того, как Россия не помогла ей удержать Нагорный Карабах – несмотря на прямые угрозы Москвы с требованием восстановить активное членство в организации.

Так что реальные причины беспокойства Москвы могут быть обусловлены страхом, что ухудшение отношений РФ с Арменией может заставить критически оценить полезность членства в ОДКБ и другие государства-члены.

В то же время, определенная напряженность несколько месяцев назад возникла в отношениях РФ с еще одним членом ОДКБ – Таджикистаном. Произошло это после теракта в подмосковном Крокус Сити Холи в марте, исполнителями которого стали этнические таджики. Да и беспокойство стран Центральной Азии возможным попаданием во вторичные санкции из-за сотрудничества с Москвой укреплению ОДКБ никак не способствуют.

Поэтому Москва лихорадочно ищет рычаги для убеждения членов ОДКБ в том, что эта организация и другие формы сотрудничества с Россией для них полезны и нужны.

Аналитики при этом констатируют: рассказами о мнимой геополитической конфронтации с Западом Москва вряд ли повлияет на Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Еще более призрачными смотрятся перспективы РФ вовлечь их в такую конфронтацию подобным методом. Поэтому перед Москвой встала задача найти более конкретные предложения, которые убедили бы страны-члены сохранить ОДКБ как жизнеспособную организацию, ориентированную при этом на интересы России.

И здесь Москва, считают в ISW, может использовать определенные точки региональной напряженности и тот же теракт в "Крокус Сити Холле".

"31 мая Белоусов встретился с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и во время двусторонней встречи и подчеркнул, что ОДКБ будет решать обострение ситуации на южной границе организации. Белоусов утверждал, что ситуация в Афганистане и угроза терроризма остаются основными источниками нестабильности в Центральной Азии и что ОДКБ должна иметь своевременный ответ на эту угрозу, включая укрепление границы между Таджикистаном и Афганистаном", – говорится в материале.

Аналитики отметили, что Москва рассматривает возможность исключения Талибана из списка запрещенных организаций. И вероятно, когда это будет сделано, Россия усилит сотрудничество с правящим режимом в Афганистане в направлении борьбы с афганским отделением Исламского государства ИД-Хорасан (ИС-К), совершившим атаку на "Крокус Сити Холл".

"ИД-К завербовала граждан Таджикистана для нападения на "Крокус Сити Холл", и Таджикистан, вероятно, рассматривает многосторонние контртеррористические операции как способ исправить напряженные отношения с Россией, а также бороться с транснациональными террористическими угрозами, исходящими из Афганистана. 31 мая президент России Владимир Владимир Путин. во время встречи с Советом безопасности России также отметил укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом", – отметили аналитики.

В ISW добавили, что другие центральноазиатские государства, включая членов ОДКБ Кыргызстан и Казахстан, могут усмотреть в российском предложении совместно бороться с терроризмом смысл для продолжения сотрудничества с Москвой в сфере безопасности.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Кремль серьезно приукрашивает свои "территориальные достижения" в Украине. По словам министра обороны РФ Белоусова, с начала года оккупационные войска якобы оккупировали около 880 кв. км украинских территорий.

В то же время аналитики нашли подтверждение, что РФ в 2024 году захватила 752 кв. км территории Украины, то есть почти на 130 кв км меньше, чем заявляют в Москве.