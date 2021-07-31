Россия направила Украине ноту из-за планов демонтировать памятный знак на мемориале во Львове

Министерство иностранных дел России направило ноту украинскому внешнеполитическому ведомству (МИД Украины) якобы из-за намерений демонтировать во Львове памятный знак "Орден Великой Отечественной войны". Речь идет о советской звезде, которая находится на военном мемориале "Марсово поле"..

В Москве украинскую власть обвинили в нарушении международных обязательств. Как сообщается на сайте российского МИД, документ был отправлен 30 июля.

"… с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов", – говорится в публикации.

В российском министерстве считают, что такие обязательства были закреплены в соглашении об "увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ" в период Второй мировой войны 1941-1945 годов. Там подчеркнули, что Украина является "участником этого обязательства".

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Помимо этого, в МИД РФ добавили, что "решительно осуждают курс на демонтаж памятников советским солдатам", который взяла Украина, самой "памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

"Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы во второй мировой войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", – написали в пресс-релизе.

Отметим: общественная организация "Суспільство майбутнього Львів" заявила, что обратилась во Львовский горсовет с просьбой демонтировать советскую звезду на Марсовом поле (улица Мечникова). Там ответили, что обращение зарегистрировано, хотя в ОО сообщили, что на него не реагировали более двух месяцев.

19 июля в организации сказали, что на повторное обращение все же получили ответ: управление охраны исторической среды совместно с Музеем "Лычаковское кладбище" готовят проект решения исполкома о демонтаже советской звезды.

Во Львовском горсовете также подтвердили намерения демонтировать звезду с "Марсового поля", но отметили, что о сроках демонтажа сейчас не готовы говорить.

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