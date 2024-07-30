Россия начала военно-морские учения всех флотов, кроме Черноморского: что происходит

Страна-агрессор Россия начала масштабные военно-морские учения. Они проходят в Арктике, Балтийском и Каспийском морях и в Тихом океане, то есть задействованы все флоты, кроме Черноморского.

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Об этом сообщили в российском министерстве обороны. К учениям привлечены около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения.

Также в них участвуют до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих (экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии) и лиц из числа гражданского персонала.

Учения будут продолжаться несколько дней, за которые россияне хотят выполнить более 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В частности, они проведут зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного "противника", а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации военно-морского флота.

Целью многодневных учений называется "проверка действий органов военного управления" ВМФ и "готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В день ВМФ России 28 июля в морском параде не участвовал ни один из вражеских кораблей, о повреждениях или уничтожении которых за последний год говорила Украина. Черноморский флот оккупантов на "празднике" представляли лишь два судна.

– Россияне активно хвастаются тем, что они якобы успешно восстанавливают те корабли и подлодки своего Черноморского флота, которые были поражены украинскими Силами обороны. Однако на самом деле эти борты, особенно подводные, в большинстве своем вряд ли смогут полноценно вернуться в строй, говорит Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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