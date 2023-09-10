Россия начала обустраивать военные базы недалеко от границы с Финляндией

Страна-агрессор РФ начала обустраивать свои военные базы в городе Петрозаводск и селе Алакуртти. Последний населенный пункт расположен в 50 километрах от Финляндии, которая является членом НАТО.

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Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщило издание Yle. Журналисты получили спутниковые снимки из этих российских городов.

На кадрах видно, что российское командование построило большие ангары для обслуживания и хранения техники в Алакуртти. Похожие процессы происходят и в Петрозаводск. Как отмечает издание, из этого гарнизона продолжается вывоз военной техники, которая отправляется в зону боевых действий в Украине.

"Эти строительные проекты – первый ощутимый признак того, что Россия спустя много лет вновь начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии", – говорится в материале.

По данным СМИ, в приграничные гарнизоны страна-агрессор не инвестировала в течении многих лет.

При этом в министерстве обороны Финляндии считают, что такая активность России не несет угрозы для государства. Об этом в частности сказала глава оборонного ведомства Антти Хяккянен.

Эксперт по России, майор Вооруженных сил Финляндии в отставке Марко Эклунд подчеркнул, что строительные работы еще не означают, что Москва увеличивает численность своих войск на финской границе.

"Приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставки техники на украинский фронт. Я предполагаю, что ангар, который там построен, является ремонтным. Он служит помещением на время осенне-зимних холодов для обслуживания техники", – сказал Эклунд.

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Илмари Кяйхкьо. Он считает, что России "нечего размещать на финской границе".

8 сентября президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что США планируют создать военную базу в Финляндии в рамках соглашения DCA. Оно предусматривает усиленное и углубленное военное сотрудничество между Хельсинки и Вашингтоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия отправила больше военной техники для помощи Украине. Глава государства принял решение о предоставлении Киеву пакета военной помощи на сумму примерно 94 млн евро.

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