Россия начала информоперацию для демонстрации экономического могущества: в ISW объяснили, что стоит за действиями Кремля

Кремль начал информационную операцию, направленную на создание ложного впечатления о том, что российская экономика работает хорошо. Это происходит на фоне многочисленных сохраняющихся показателей макроэкономического неблагополучия в стране-агрессоре.

Они особенно обострились из-за полномасштабной войны против Украины, продолжающейся почти три года. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 22 января заявил, якобы 2024-й был "сильным годом" для экономики РФ. По его словам, управляемый бюджетный дефицит составляет "лишь" 1,7%, а ненефтегазовые доходы в 2024-м "увеличились на 26% до 25,6 триллиона рублей" (примерно $257,9 млрд). Также он объявил о "ретроактивном увеличении" страховых и военных пенсий на 9,5% для решения проблемы растущей российской инфляции.

Ранее министерство финансов РФ опубликовало отчет, прогнозирующий экономическую устойчивость страны и предполагающий, что доходы ее бюджета в декабре 2024 года достигли рекордного уровня в более чем 4 триллиона рублей (около $40 млрд) – на 28% больше, чем в декабре 2023-го, и самого высокого уровня, зафиксированного с 2011 года. Но издание Bloomberg отметило, что эти данные не учитывают неустойчивый уровень расходов на оборону в России, безудержную инфляцию, растущий дефицит и эрозию российского суверенного фонда благосостояния.

"ISW продолжает наблюдать макроэкономические данные, которые прямо противоречат утверждениям Кремля о том, что российская экономика работает хорошо", – согласились военные эксперты.

Они указали, что Кремль недавно принял политику, направленную на увеличение расходов на оборону. При этом российское общество сталкивается с нехваткой рабочей силы, более широкими демографическими проблемами, снижением сбережений и растущей зависимостью от финансовой помощи, поскольку экономика страны сталкивается с ростом процентных ставок, завышенными зарплатами и ухудшением производственных мощностей.

"Эти экономические реалии свидетельствуют о том, что усилия Кремля по демонстрации экономической мощи в значительной степени являются информационной операцией, направленной на то, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию и продемонстрировать российскую мощь за рубежом, одновременно скрывая истинные проблемы, с которыми сталкивается экономика России, особенно обострившиеся из-за войны против Украины", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, российская служба государственной статистики (Росстат) после требований диктатора Путина "замедлить рост цен" изменила методику подсчета инфляции. Это позволит властям РФ скрывать реальные данные о росте цен в стране.

