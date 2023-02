Россия манипулирует ''террористическим уровнем'' и войной в Украине – ISW

Официальные лица страны-агрессора России продолжают увековечивать информационную операцию о том, что война в Украине якобы представляет собой прямую угрозу их безопасности. Устрашение населения путем повышения "террористического уровня" осуществляются посредством законодательных манипуляций.

Видео дня

Такой режим 3 февраля продлили в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях РФ. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Брянская и Курская области объявили о продлении на неопределенный срок "желтого" уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и обороне территории России", – указали аналитики.

Они напомнили, что кремлевский лидер Владимир Путин 31 января подписал указ, упрощающий процесс введения в действие режима предупреждения о террористической угрозе в РФ и позволяющий регионам страны, отнесенным к "желтому" уровню (в соответствии с военным указом диктатора еще от 19 октября 2022-го) на неопределенный срок вводить повышенный "уровень террористической опасности".

По мнению аналитиков, должностные лица Брянской и Курской областей РФ будут использовать этот новый режим "уровня террора" для эскалации правоохранительных мер. В частности с целью подавления внутреннего инакомыслия среди россиян.

"Частично для того, чтобы представить войну против Украины как прямую угрозу внутренней безопасности России, чтобы создать постоянную поддержку российских военных операций", – объяснили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом фоне в ночь на 4 февраля в Белгородской области РФ произошла новая "бавовна". Там в селе Борисовка загорелись нефтебаза и завод.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!