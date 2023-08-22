После провала лунной миссии в "Роскосмосе" готовятся к чисткам. Топ-менеджмент в панике закрывает окна и покидает высокие этажи, но от инфарктов все равно никто не застрахован. Чай, минералка, дверные ручки – все под подозрением: бешеный царь может "прислать спец-доктора" в любую минуту. Плешивый пацан негодует: у него фарт кончился. На Запорожском направлении ВСУ прорвали оборону рашистов, войдя в Работино и уверенно двигаясь в сторону Токмака.

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Генералы ФСБ требуют убрать Шойгу и объявить всеобщую мобилизацию вкупе с военным положением. Фактически – отбросить гибридный сценарий и перейти к военному, с перспективой окончательного махача с НАТО. В ЮАР начинается саммит БРИКС, но даже туда крыска поехать не в состоянии: угроза ареста по ордеру от Международного Уголовного Суда заперла скотинку в пещере. Эрдоган подзуживает: "Давай ко мне, есть масса тем для обсуждения" - а Путин крутит жопой и мнется, как пошлая бордельная девка. Из Индии машут: "Приезжай на большую Двадцатку, мы даже Зеленского не позвали, чтобы он тебя убойными шутками в клочья не порвал". И ведь не понятно: они это всерьез или прикалываются? – Махабхарату им в печень. Сидит скотинушка, дуется на крупу, зерно и прочие продукты. И главное – в пещеру никого с визитом не позовешь: какой Муди станет рисковать собой, когда украинские беспилотники над Москвой так шаловливо себя чувствуют? Что ни день – то план "Ковер" у всех столичных аэропортов…

А внутри самой пещеры шерстяные глубинарии запуганы бандитским государством до поросячьих лебедей. Четверо из пяти респондентов напрочь отказываются говорить на тему войны. Причем, большинство сопровождает свой отказ крепким матерным словом. Куда подевался былой крымнашистский задор – разбойники, изображающие из себя социологов, не уточняют. Замер настроений в пещере необходим, чтобы понять: сколько процентов явки к пенькам придется рисовать изможденной Эллочке Порнофильмовой и ее команде? Какой объем мертвых цифровых голосов придется влить в гремучий бульон фашистского голосоёвища? И сожрет ли сама банда результаты этих кухонных испражнений? Легитимность главаря – вопрос не шуточный. Каждый член корпорации внимательно отмечает для себя степень его силы, дабы просчитать уровень позволительной борзости. И если легитимность понизится – отчего бы Ковальчукам не вернуть из Африки своего кладбищенского плейбоя Пригожина, который опять нарисовался с автоматиком на фоне киношной пустыни? А тот опять организует какой-нибудь зоновский кипеш – с лобзаниями в Подмосковье и задорной стрельбой в Мытищах. Только уже не понарошку, как в прошлый раз, а с серьезными намерениями. Как там вещала лысая голова – "страна попала в блудняк"? Пожалуй, это определение – самое четкое, вступающее в резонанс со вздыбившейся шерстью людоедов. Нет такого Моисея, который вывел бы их из замкнутого круга большевистского морока. Всех Моисеев перестреляли да передушили. Остался один недотравленный мандело-образный провокатор, призывающий сплясать на пеньках еще раз. Вот прямо на оккупированных территориях Украины и сплясать. Генерал ФСБ Королев знает, на кого делать ставку. В Берлине группа унылых навальнистов во главе с Волковым окучивает политический истэблишмент Германии, в Лондоне – Мария Певчих отважно трясет дорогой дамской сумочкой, купленной на святые донаты. Все при делах, все пашут и шкворчат! Буратиновый движ зверски шатает режим с требованием: "Отпускай, проклятый тактик!"

На аэродроме "Сольцы" в Новгородской области был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Дотла сгорел, с гарантией, что никого больше не убьет. И это – еще одна головная боль для фюрера, привыкшего чувствовать себя неуязвимым во всех своих гадостях. Формула "И что вы мне сделаете?" перестала работать, война возвращается в пещеру, где была рождена с участием всей пост-совковой орды. Теперь эта отморозь, отбив остатки мозга на полях Украины, шкондыбает домой, дабы хорошенько взбодрить тыловой крысятник. Уже слышны первые хрипы зарезанных волосатиков. А это "мальчики Шендеровича" шалят по углам, насилуя девочек и выпуская кишки нипричемышам. Скоро эта игривая ватага пополнится очередными возвращенцами – и начнется развеселая дискотека с плясками на трупах. Какие там "афганцы" 90-х, вы о чем? Забудьте, это был детский утренник. Теперь все будет по-взрослому, с криками "пока я кровь проливал, ты, крыса тыловая, от войны прятался!" Ждите, сейчас эта вооруженная тесаками массовка спустится в партер и начнет интерактивное представление. Бельэтаж, куда рассасываетесь? – вы на очереди!

Уже сейчас государство задерживает платежи инвалидам. И чем дольше будет длиться война – тем меньше денег останется для нужд населения. Пенсы, вы так боготворили Путина – за прибавки и своевременную оплату? Теперь вас ждет суровое разочарование: сначала начнутся задержки, а потом какой-нибудь яйцеголовый бандит типа Кириенки цинично скажет: "Не надо надеяться на государство, оно вам ничего не должно! Дохни, мохнорылый, твой дом – могила!" А потом перестанут поступать отчисления в регионы, и начнется всеобщий вой, который логично перерастет в парад суверенитетов на фоне поражения в войне. Потому что можно сколько угодно называть откровенный крах гибридной победой и утверждать, что все именно так и задумывалось – но куда деть эту орду отмороженных дикарей, клацающих зубами и воющих на Кремль? Денег на всех не хватит, поэтому передел бабла будет кровавым. Если удастся уломать Украину и оставить себе Крым – тогда, возможно, и плешивый гений удержится на плаву. А если Киев упрется и вернет полуостров себе? А ведь он упрется. Ненавистный Буданов с улыбкой анонсирует новые сюрпризы для оккупантов в Крыму…

Центр готовится к хаосу в регионах. Бандитская верхушка планирует держать власть до последнего: ведь главное – контролировать Москву, Питер и прилегающие к ним 100 километров территории. А в далеком замкадье – да хоть перестреляйте друг друга…

Чем дольше у власти Путин, как главный автор войны, - тем тяжелее участь пещеры. Каждый следующий день его власти утяжеляет карму мохнатиков еще на несколько процентов. Но мохнатики импотентны, поэтому Путин превратился в проблему Запада, которую пора решать. Свои пацаны грохнуть его не способны – значит, пора отправлять группу по ликвидации…