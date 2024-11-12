Россия готовила ядерную ракету Р-30 'Булава' к использованию: в сети появился спутниковый снимок. Фото

В сети появилось спутниковое изображение, на котором можно увидеть процесс снаряжения и подготовки российской межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава". Она является одним из элементов ядерной триады РФ и размещается на атомных подводных крейсерах проекта 955 "Борей".

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Как пишет украинский военный портал Defence Express, первыми на появление изображения обратили внимание российские ресурсы. Они утверждают, что на этом снимке "засветили" работу 12-го Главного управления Минобороны РФ, отвечающего за обслуживание ядерного вооружения.

До этого момента спутниковые изображения, демонстрирующие подготовительные работы по российским ракетам, которые могут быть носителями ядерного оружия, в публичное пространство не попадали.

Время и место событий на снимке неизвестно. Вероятно, транспортно-пусковой контейнер с самой Р-30 "Булава" (серого цвета) расположен в нижнем левом углу на снимке, также можно увидеть несколько машин различного назначения.

"Довольно показательно, что сами россияне даже не пытаются хоть как-то маскироваться, т.е. они даже демонстративно проводят работы по подготовке МБР (межконтинентальной баллистической ракеты – Ред.) морского базирования, которую, вероятно, должны загружать на один из атомных подводных крейсеров проекта 955", – сказано в статье.

Это свидетельствует о том, что страны Запада могут постоянно мониторить с помощью спутников процессы, связанные с ядерным арсеналом РФ. Россияне же демонстративно проводят подобного рода операции, очевидно с целью психологического воздействия.

"Тут речь шла о стратегическом ядерном вооружении, однако вполне логично здесь можем предположить, что аналогичные работы на аэродромах стратегической авиации РФ проходят также под плотным наблюдением спутников стран Запада", – добавили в Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Во время учений были запущены три вида ракет – межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а также баллистические "Синева" и "Булава".

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