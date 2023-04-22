Россия горит и взрывается: кто приложил руку к "странным ЧП" и что будет дальше

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину территория страны-агрессора стала полыхать, причем в прямом смысле: количество пожаров и взрывов просто зашкаливает. И если сначала оккупанты обвиняли во всем исключительно украинцев, то теперь чаще всего стыдливо молчат: позволить такой бедлам на собственной территории, в тылу – это еще надо постараться.

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Позор российской армии

Вооруженные силы страны-агрессора, позиционируемые там как "вторая армия в мире", сейчас могут похвастаться разве что самообстрелами и результативными ударами по своим соотечественникам.

Из последних ярких примеров – нанесение авиаудара по Белгороду российским истребителем-бомбардировщиком. Взрывная волна была такой силы, что автомобиль забросило на крышу магазина. Повреждены жилые дома, несколько человек получили ранения.

В соцсетях россияне устроили настоящую истерику и призывали к "жесткому ответу" украинцам. Но впоследствии для них стало шоком заявление минобороны РФ, что с летевшего атаковать Украину самолета Су-34 просто "сошел авиационный боеприпас".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона пояснил, почему оккупанты в этот раз не обвинили украинцев.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что это Украина атаковала – тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить: а где ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена", – отметил Подоляк.

После таких инцидентов угрозы Кремля и президента России Владимира Путина выглядят достаточно комично, добавил советник руководителя ОП.

"Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что "мы можем применить тактическое ядерное оружие", здесь вопрос – не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас-то ПВО есть, а у них же нет", – потроллил Путина Подоляк.

Но и это еще не все: вместо того, чтобы промолчать, роспропагандисты стали восхвалять боевую технику своей армии. На телеканале "Россия 1" во время сюжета об авиаударе ведущий произнес: "Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния".

Что и говорить, жители Белгорода это прочувствовали на себе. Как и то, что "экстремистом" внезапно может оказаться кто (и где) угодно. Украинцы-то давно с этим столкнулись.

Кстати, случай в Белгороде – далеко не единственный, когда российская армия допустила "самообстрел". Менее месяца назад в городе Киреевск (Тульская область РФ) произошел мощный взрыв. Были повреждены как частные, так и многоэтажные дома, несколько человек получили ранения. Местные жители писали, что такого страха никогда еще не испытывали, и отмечали, что "СВО" идет по плану.

В минобороны страны-агрессора очень быстро заявили, что там упал украинский БПЛА "Стриж" (Ту-141) со взрывчаткой, который якобы подавили комплексом радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Но выяснилось, что российское МО, как всегда, лжет. Дело в том, что обнаруженные на месте взрыва обломки от ракеты выпущены из российской зенитной ракетной системы С-300.

Для сравнения: подобные обломки ракет демонстрировались в 2018 году в Сирии, когда системы противовоздушной обороны работали в районе города Латакия.

Злые "птицы"

Атаки неизвестных беспилотников, которые целятся по военным и инфраструктурным объектам страны-агрессора, идут по нарастающей.

Последняя (вернее, крайняя) произошла в приграничном Белгороде, который буквально наводнен российскими военными. Полыхающая ТЭС вызвала еще одну волну истерику у россиян: их хваленая ПВО оказалось абсолютно беспомощной.

По данным британской разведки, угроза со стороны надводных беспилотников настолько серьезна, что сдерживает операции Черноморского флота России. Теперь же в РФ всерьез боятся, что украинцы готовятся атаковать "злыми птицами" уже и Москву.

Еще один интересный факт. Грандиозный пожар с детонацией боеприпасов в здании ФСБ, который произошел 13 марта в Ростове, якобы был вызван вовсе не неполадками с электропроводкой. По информации российских источников, там мог взорваться беспилотник, который незадолго до пожара доставили туда сами сотрудники спецслужбы.

Перехваченный вблизи украинской границы дрон ФСБшники отвезли в здание Погрануправления и пытались самостоятельно осмотреть его, чтобы получить запись с видеокамеры. В итоге БПЛА взорвался, начался пожар. Трое сотрудников российской спецслужбы отправились на тот свет.

Сжечь и сбежать

В России полыхают не только военные и инфраструктурные объекты, но и торговые центры, рынки и кафе. После масштабного пожара в Химках (часть городской агломерации Москвы) украинский блогер, политический эксперт, а сейчас доброволец ВСУ Кирилл Сазонов, написал, что уверен – это не украинские ДРГ.

"Аэродром, авиазавод, инфраструктура, все военное или связанное с военной промышленностью – возможно. Рынок в Химках? Точно нет. Мы не будем тратить ресурсы на такие объекты. В отличие от агрессора мы используем ресурсы разумно и с хирургической эффективностью. Тем не менее на России последний год очень уж много горит заводов и ТРЦ, рынков и складов. Партизаны? Не смешите. Думаю, сами владельцы, кто масштабами еще не дорос до санкций, избавляются от имущества в россии ради страховки. Даже с откатом для них сейчас гораздо интереснее получить страховые и свалить из этой "прекрасной" страны – куда пустят", – считает Сазонов.

Его версию подтверждают и в РФ. Выяснилось, что многие пострадавшие от пожаров гражданские объекты были застрахованы на огромные суммы, которые полностью покрывают убытки владельцев.

По подсчетам OSINT-сообщества Molfar, в прошлом году на территории России было зафиксировано более 400 таинственных пожаров и "хлопков". При этом каждый десятый пожар зафиксирован в Московской области. Три с половиной месяца 2023 года уже показали – будет новый рекорд.