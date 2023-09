Россия формирует новые штурмовые бригады для войны против Украины: в ISW рассказали о замысле агрессора

Страна-агрессор Россия продолжает попытки построить армию в соответствии с потребностями ее вооруженных сил, воюющих в Украине. Там активно формируют и комплектуют бригады оккупантов, которых планируют бросать в разведку и штурмы на фронте.

Об этом рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики считают, что реализация планов агрессора маловероятна, учитывая его предыдущие неудачные попытки.

Об усилиях россиян по формированию новых сил на днях сообщило издание "Известия", ссылавшееся якобы на источники в российской армии. Пропагандисты утверждали, что ВС РФ формируют "разведывательно-штурмовые бригады общевойсковых войск и новосозданных армейских корпусов", они якобы уже "активно комплектуются".

Отмечалось, что в состав этих формирований войдут десантники-штурмовики, задача которых – "прорыв эшелонированной обороны", а также разведчики, которые будут вести разведку на "тактической глубине". Мол, каждая такая бригада получит свои танки, легкую бронетехнику, артиллерию и разные виды беспилотников.

Издание указывало, что новые бригады предназначены для "преодоления заранее подготовленных украинских оборонных позиций", в частности на Донбассе, где ВСУ расширяют и оборудуют укрепления еще с момента первого вторжения РФ в 2014 году.

Усилиями поделился с пропагандистским СМИ глава Российского союза десантников полковник Валерий Юрьев. Он заявил, что война подчеркнула "необходимость наличия специализированных подразделений для штурма укрепрайонов" и что России "нужны отдельные штурмовые части и соединения".

Аналитики ISW отметили: ранее российское военное командование уже пыталось адаптироваться к урокам, "усвоенным" в войне против Украины. Так в оккупационных силах сформировали аналогичные подразделения размером с роту, которые сосредотачивались исключительно на штурмах, как вот "Шторм-Z". Их назначением ставили атаки на городские и укрепленные районы, преимущественно активные и в основном безуспешные на линии фронта Донецк – Авдеевка и Луганск – Харьковская область.

"Мы сообщали о продолжающихся российских военных реформах и создании новых общевойсковых формирований уровня армии и армейского корпуса. Но остается непонятным, как российский аппарат формирования ВС сможет набирать, обучать и укомплектовывать бригаду или формирование корпусного уровня, учитывая множество эндемичных мобилизационных вопросов, с которыми сейчас сталкивается российская армия", – не оценили усилия России в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер пресс-службы 26-й артбригады ВСУ Олег Калашников рассказал, что Россия вынужденно бросает на фронт десантников. Все потому, что ВС страны-агрессора испытывают проблемы с квалифицированной пехотой.

