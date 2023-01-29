Россия двигается все дальше к милитаризации: в разведке Британии увидели тревожные звоночки

Россия все больше милитаризуется. Базовую военную подготовку, которая будет включать в себя обучение использованию автоматов, ручных гранат и средств индивидуальной защиты уже с сентября 2023 года введут во всех российских школах, также "военную подготовку" начнут проводить для студентов высших учебных заведений.

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Россия возвращается к практике СССР, где военная подготовка была неотъемлемой частью образовательного процесса до самого распада Союза. Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве отметили, что недавно российское министерство образования обнародовало более подробную информацию о реализации ранее объявленного плана по включению базовой военной подготовки в российскую программу средней школы. Она будет вводиться под видом курса "Основы безопасности жизнедеятельности".

"Модуль в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" будет включать обучение работе с автоматами и ручными гранатами серии АК, боевые упражнения и использование средств индивидуальной защиты. Уроки станут обязательными с 1 сентября 2023 года. Кроме того, в декабре 2022 Министерство образования анонсировало программу "Основы военной подготовки" для студентов вузов", – отметили в МО Британии.

Эти планы являются частью все большей милитаризации России, считают в британском оборонном ведомстве. Государство-агрессор возвращается к практикам СССР, от которых отказалось в начале существования Российской Федерации.

"Инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России во время войны, а также умышленное упоминание Советского Союза – подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в разведке Британии показали обновленную карту боевых действий в Украине. Из нее видно, что захватчики ведут наступление на трех направлениях фронта – Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.

В частности, атакует враг в районе Сватового, Кременной, Угледара, Соледара и Бахмута.

Украинская армия проводит контрнаступательные действия в Луганской области, а под Донецком успешно отражает атаки врага. Также ВСУ продолжают наносить точные удары по тыловым позициям россиян на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.