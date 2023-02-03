Российскую TikTok-блогершу и фанатку Путина, которая прославилась оскорблениями украинцев, выселяют из квартиры из-за ее контента. Видео

Российская блогерша Эльвина Боровкова (el.ellyl) поплатилась за свои оскорбительные ролики про украинцев. Тиктокершу вместе с матерю выгоняют из съемной квартиры в Ярославле.

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Об этом сама Эльвина сообщила в своих аккаунтах в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Это обращение она назвала "криком о помощи", так как "ее мир рушится".

Блогерша пожаловалась на травлю со стороны российских либералов и украинцев. Последние, по ее словам, каждый день вызывают к ней домой МЧС, скорую помощь и оформляют на ее имя и адрес различные доставки.

Кроме того, арендодатель квартиры, в которой Эльвина с семьей живут уже больше двух лет, решил их выселить. Администрирование пророссийского паблика и шуточные, по ее словам, ролики, а также помощь оккупантам не помогли россиянке. Наоборот, вся эта деятельность сыграла с ней злую шутку.

"Узнав о том, что я – пророссийский блогер, арендодатель попросил выселиться меня и мою семью в течение 7 дней, что не соответсвует договору, просто потому, что я являюсь "угрозой мирному обществу", – рассказала тиктокерша.

В полиции РФ ей ничем не помогли, удивившись, что россиянка, которую внесли в базу "Миротворца", до сих пор жива.

После начала полномасштабной войны Эльвина сменила тематику своего блога и стала регулярно записывать видео на политическую тему. Она поддержала вторжение в Украину и действия российских властей. Россиянка также начала оскорблять и всячески провоцировать украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша Юлия Прохорова, которая издевалась над украинскими беженцами в Германии, вернулась в РФ после депортации. Она заявила, что мечтала снова попасть на родину.

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