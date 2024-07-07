Российского 'военкора' заставили извиняться за тиктокеров-кадыровцев: в сеть попало видео

Так называемый российский "военкор" Владимир Романов внезапно выступил с критикой кадыровцев из подразделения "Ахмат", заявив, что на границе с Украиной в Белгородской области РФ они прячутся за спинами срочников, снимая ролики для ТикТок. Кадыровцам это очень не понравилось и они принялись разыскивать россиянина для "разговора".

Видео дня

"Разговор", судя по всему, получился убедительным: менее чем через два дня Романов записал видео с извинениями. На это обратил внимание блогер Фашик Донецкий.

Так, видео с выпадом в сторону кадыровцев Романов опубликовал в своем Telegram-канале 5 июля. Рассказывая о "расстановке подразделения "Ахмат" на Северном направлении", он, помимо прочего, заявил, что кадыровцы снимают "героические" ролики, прячась за спинами солдат-срочников.

"В Белгородской области, на границе с Харьковской, вот прям на границе, у нас стоят срочники, такая реальность. Тиктокеры стоят за ними, а срочники у нас – впереди. Командует, я напоминаю, этой эпопеей Лапин, Лапин это у нас автор переправ через Северский Донец в 2022-м году, мы все помним эту технику (тогда украинские воины сожгли несколько десятков единиц российской бронетехники. – Ред.)", – заявил "военкор".

Однако кадыровцы славятся не только любовью к снятию видеороликов о себе, любимых, но и повышенной обидчивостью. Поэтому не удивительно, что практически сразу же они объявили на Романова "охоту". Уже 6 июля в российских Z-пабликах появились сообщения, уведомляющие, что "чеченцы ищут военкора Романова, чтобы спросить его за слова".

Поиски оказались успешными: до пропагандиста кадыровцы доехали куда быстрее, чем они добирались до Ростовской области во время незавершенного "похода на Москву" в исполнении "вагнеровцев" летом прошлого года. Туда, напомним, бравые "вояки" Рамзана Кадырова так и не доехали до завершения бунта.

Ночью 7 июля, после "разговора" с кадыровцами, Романов опубликовал видео, на котором он в расположении "Ахмата" в течение 5 минут извиняется перед ними. Возле россиянина, видимо, для "вдохновления" "военкора", сидит человек в военной форме и с закрытым лицом.

Фрагмент этого "покаянного видео" также опубликовал Фашик Донецкий.

"Недавно я выпустил видео, в котором дал свою субъективную оценку по состоянию дел в Харьковской области, наговорил, что за подразделениями срочников, стоящих на ноле, стоят... дословно было сказано "тиктокеры". Не буду юлить, имелось в виду подразделение "Ахмат", – заявил пропагандист.

В частности, Романов дал понять, что "объяснять" ему, что он сболтнул лишнего, взялся лично "дорогой брат" Кадырова Апти Алаудинов.

"Сегодня имел возможность побеседовать с командиром подразделения "Ахмат" Апти Ароновичем Алаудиновым. Также он пригласил лиц, организовывающих расстановку сил и средств на направлении, из чего мне стало ясно - абсолютно ясно - что вместе, не за ними, а подразделения "Ахмат" стоят в месте со срочниками на ноле. Непосредственно на линии соприкосновения. За что приношу перед вами и перед подразделением "Ахмат" свои извинения", – выдал он.

В комментариях подписчики Романова подобным "каминг-аутом" остались недовольны. Некоторые принялись расписывать реальные "достижения" кадыровцев в российской войне против Украины.

"Насколько мне известно Ахмат относится к Росгвардии, типа антитеррор. Ну и у них свои задачи, например если хомяки поднимут бунт – в расход", "У меня сын срочник, с сентября 2023 по февраль 2024 был на Белгородской границе на 0 и там "Ахмат" были за ними, в апреле был на Курской границе, вот там "Ахмат"были с ними, но там не был 0, подальше от границы", "Уроды, на Антоновском мосту (Херсонская область. – Ред.) столько пацанов полегло из-за них, просто кошмар! Как жареным запахло – сразу сбежали, без прикрытия оставили", – пишут комментаторы.

Еще больше россиян отмечают реальные причины извинений.

"Как-то так Дон", "Прогнули чувака, а жаль, хоть кто-то правду рассказал", "Был когда-то один воин в степи Новорссии. Звался Романов. Был...", "Эх Владимир Владимир, добрались таки до вас, закрыли", "Все всё поняли и услышали, если что и каждый сделал свои выводы. А причина извинений ясна", "Короче чечены не воюют,а снимают тикток, вот что понятно из всей этой истории", – отмечают россияне.

Многие возмущаются "привилегированностью" кадыровцев и тем, как они регулярно унижают представителей "титульной нации" в РФ.

"Ахмат-чай с привкусом унижения. Печально это всё, но не удивительно. Когда на стороне Чая лично президент, который дал им власть над русскими и полный карт-бланш на насилие, любой извинится, если жить захочет. Чайное иго", "Вот так же и перед мигрантами извиняться будем, мигранты русских прессуют каждый день, про русских не говорят, везде Ахмат", "П*здец, ты же сам видел? П*здец, обработали, короче, в итоге. Да, сука, почему у этих тик-токеров столько власти в стране? Почему это настолько привилегированная нация?" – "бунтуют" представители "великой страны".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты выставили заградотряды из кадыровцев на Харьковщине. К такой распространенной в российской армии практике российское командование прибегло в июне текущего года.

Также стало известно, что в оккупированных украинских Бердянске и Мелитополе они устроили настоящий беспредел: похищают девушек, отжимают жилье и бизнес.

Тем временем российской ФСБ на оккупированных территориях – не до кадыровцев, ее сотрудники сели на наркотрафик.