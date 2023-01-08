Генсек "Единой России" пригрозил "кувалдой" депутатам, похваставшимся отдыхом в Мексике

В России разгорелся скандал из-за отдыха в Мексике депутата Курской областной думы Максима Васильева (внефракционный) и его жены, депутата от "Единой России" Светланы Васильевой. После того, как в сеть слили видео с гулянием россиянина на пляже, политику пригрозили даже кувалдой ЧВК "Вагнер" – инструментом кровавой расправы с наемниками, нарушившими "устав" частной военной кампании Евгения Пригожина.

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Видимо, террористические методы "воспитания" становятся все более популярными в РФ, потому что такая угроза прозвучала не от кого-нибудь, а от секретаря генсовета партии единороссов Андрея Турчака. Он заявил: будет правильно, если супруги-депутаты уволятся по собственному желанию.

"Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" (губернатор Курской области Роман Старовойт тоже раскритиковал политиков. – Ред.) или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют", – написал Турчак в Telegram.

Высокопоставленный единоросс также назвал ситуацию "дерьм*м". Ему не понравилось, что народные избранники "позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео", пока жители жители приграничной Курской области "подвергаются обстрелам".

Отметим: на скандальном ролике Васильев в рубашке с ярким принтом пьет, ест креветки, произносит несколько фраз на испанском, поздравляет всех с Новым годом и желает "много денег и хорошего настроения". Утверждается, что его супруга тоже была с мужем на отдыхе в Мексике.

Курский губернатор Старовойт тоже решил поругать депутатов. Он заявил, что "жизнь в приграничном регионе выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти". "И да, я очень зол", – написал глава областной администрации.

Позже на скандал отреагировал сам Васильев. Он попытался оправдаться тем, что видео было постановочным и не предназначалось для широкой публики.

И даже тут российский политик сумел приплести войну против Украины: он утверждает, что ролик попал в интернет из-за "представителя западна Украины, с которым они дружили до "СВО".

По словам Васильева, в Мексику он поехал к родственникам мужа сестры. Ничего плохого в этом он не видит.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее "вагнеровцы" казнили сдавшегося в плен ВСУ российского зека, убив его кувалдой. Весь процесс они сняли на видео, которое впоследствии появилось в открытом доступе в интернете.

– Такая жестокая казнь якобы используется наемниками Пригожина со времен войны в Сирии. Кувалда, по информации СМИ, является неформальным символом ЧВК "Вагнер". Известно, что представители частной военной компании убили уже по меньшей мере 10 наемников, которые отказались воевать.

– Более того: после того, как в Европейском парламенте заговорили о возможности признания ЧВК "Вагнер" террористической организацией, Пригожин отправил в ЕП футляр из-под скрипки, в который положил кувалду "в крови" с выгравированным логотипом своего незаконного вооруженного формирования.

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