После назначения в России временным губернатором Курской области Александра Хинштейна, известный российский журналист Сергей Подсытник предложил собрать деньги на оружие ВСУ. В частности, Сергей предложил собрать деньги, чтобы украинские защитники снарядом попали в Хинштейна.

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Напомним, в 2022 году бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин был на Донбассе ранен в ягодицы. Подсытник предложил сделать Хинштейну аналогичное ранение.

"Друзья, предлагаю скинуться на то, чтобы жопа Хинштейна повторила судьбу жопы Рогозина. Я, конечно, против донатов ВСУ, но по такому поводу...", - написал Подситник в сети.

Дело в том, что раньше (и, как утверждает Подсытник, сейчас тоже) Александр Хинштейн проводил кампанию против сексуальных меньшинств. Подсытник утверждает, что моральный облик этого должностного лица не дает ему права выступать против ЛГБТ. Он даже выложил откровенное видео, на котором Хинштейн "занимается любовью" с мальчиками и девочками неестественным способом (по очевидным причинам мы не публикуем этот ролик, но посмотреть его можно здесь).

Что интересно, так это количество просмотров и комментариев под сообщением журналиста о донате на ВСУ. Как всегда в его сообщениях, просмотров более тысячи. А комментариев всего три, хотя под первым сообщением о Хинштейне их более двух сотен.

Александр Хинштейн, член правящей партии РФ с 2003 года, позиционировал себя в качестве писателя. Правда, что он за писатель, можно догадаться из названий его "произведений": "Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги" (2007), "Ельцин. Кремль. История болезни" (2007), "Сказка о потерянном времени: почему Брежнев не смог стать Путиным" (2010), "Конец Атлантиды. Почему Путин не станет Горбачевым".

Причем после того, как он стал законодателем, Хинштейн работал советником главнокомандующего Росгвардией. Именно поэтому русский диктатор назначил Хинштейна губернатором Курской области.

23-летний бывший заместитель координатора штаба Навального в Самаре Сергей Подсытник вдвое младше Хинштейна. Он уехал из России после признания штабов Навального экстремистскими организациями. Однако за границей Сергей занимается антикоррупционными расследованиями о Самарской области.

Также Подсытник являлся организатором ряда антивоенных акций в РФ. Официально Сергей в России находится в розыске за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".

Как сообщал OBOZ.UA, военные КНДР в Курской области уже жалуются на недостаточный объем пищи. Можно лишь представить, до чего были доведены северокорейские вояки, в стране которых недостаток еды считается нормой. Для выяснения причин голодовки солдат КНДР в Курск отправили заместителя командующего ресурсным обеспечением Ленинградского военного округа.

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