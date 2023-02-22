Блог | Дмитрий Чернышев: Российский ядерный щит поржавел, а испытания "аналоговнет" провалились

Выясняются подробности блеклого выступления Путина. Перед этим провалились очередные испытания ракеты "Сармат", которой хотели погрозить Западу.

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Дело в том, что основой ядерного щита России долгие годы была межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М (она же "Сатана", она же "Воевода"), которая производилась в Днепре, Украина. Понятно, что после аннексии Крыма сотрудничество с Южмашем прекратилось. Межконтинентальная ракета — очень сложный механизм, который нужно постоянно обслуживать. И российский ядерный щит начал быстро ржаветь. Ракеты и так старые, но им постоянно увеличивают срок годности. А вдруг взлетит?

Помните "послание с мультфильмами" в 2018 году? В котором шамонитовые пирамидки летят на Флориду? В этом послании Путин объявил о создании новой российской ракеты "Сармат" (Сатана-2), которая должна заменить украинскую ракету. Аналоговнет, уникальные технологии, очень много Махов, облако плазмы, библейская история. С тех пор прошло пять лет. Было множество испытаний этой ракеты, из которых успешным оказалось только одно. ОДНО, Карл!

Поэтому пришлось так много кашлять и рассказывать об углублении дна Волго-Каспийского канала.

Но дна нет, Вова.