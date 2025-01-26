Российский самолет сбросил расхваленную 'умную бомбу' на Белгородскую область

В России на Белгородщине зафиксирован новый случай случайного падения "умной" авиабомбы. Самолет оккупантов "потерял" ее недалеко от деревни Большие Кульбаки в Белгородском районе.

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Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. По его данным, бомбу нашли 23 января поблизости с населенным пунктом Большие Кульбаки, что на окраине села Драгунское, это была УМПБ-250.

Пострадавших и повреждений, по предварительным данным, нет.

Российские пропагандисты описывали УМПБ-250 как "смертельно умные" бомбы.

По их словам, это управляемый снаряд, оснащенный навигационным модулем, интегрированным с рулевым управлением, несколькими антеннами и турбореактивной силовой установкой.

Боевая часть – такая же, как у стандартной ФАБ-250.

"Вся электронная начинка спрятана под носовой обтекатель, что позволяет применять снаряд-бомбу на большие расстояния. На доработанных ФАБах все механизмы установлены сверху, что увеличивает сопротивление воздуха и снижает дальность", – хвастали пропагандисты кремлевской газеты "Аргументы и факты".

По данным ASTRA, в настоящее время известно о по меньшей мере 165 случаях падения авиабомб ФАБ в РФ и на оккупированных территориях Украины в 2024 году, о 13 ФАБах и одной ракете, а также одной УМПБ-250 в 2025 году.

Как писал OBOZ.UA, в Крымске Краснодарского края РФ в декабре на аэродроме сгорел истребитель Су-30. В организации операции по уничтожению самолета участвовало ГУР Минобороны Украины.

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