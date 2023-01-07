Президент России объявил "одностороннее перемирие" на рождественские дни после обращения патриарха Кирилла. Предложение Владимира Путина присоединиться к инициативе было практически сразу же отвергнуто украинской стороной. Западные лидеры тоже напомнили, что Россия не прекращала воевать ни на Рождество 24 декабря, когда праздник отмечал почти весь христианский мир, ни на Новый год.

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Президент США Джо Байден предположил, что Путин просто добивается передышки для своих войск. И это соображение имеет полное право на существование, тем более на фоне безуспешных попыток российских войск продвинуться в направлении Бахмута и массовой гибели мобилизованных солдат в Макеевке.

И тем не менее трудно понять, чего в этом объявлении "перемирия" больше — расчета или цинизма. Патриарх Кирилл, который постоянно благословляет войну и даже не озаботился судьбой своей паствы, прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, вдруг разволновался, как люди, которые уже десятый месяц живут под бомбежками, нередко без света, воды и тепла, смогут встретить Рождество.

И Путин, который еще недавно почти с гордостью говорил об обстрелах критической инфраструктуры Украины, с готовностью откликнулся на предложение своего придворного патриарха. Потому что с кремлевской точки зрения Путин — хранитель традиционных ценностей, имперских и советских одновременно. А что же с точки зрения этих ценностей может быть важнее спокойного Рождества?

Но эта внешне миролюбивая риторика не может скрыть самого главного: никакого реального окончания войны российский президент не хочет. Во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин в очередной раз подчеркнул, что открыт к переговорам, вот только их условием является признание Киевом факта оккупации его территорий, выполнение "известных требований", которые Путин выдвигал перед нападением на Украину. Уже тогда эти требования вызывали серьезные сомнения с точки зрения обеспечения безопасности страны, и сама готовность Киева всерьез разговаривать о нейтралитете казалась мне подписанием смертного приговора будущему государства.

После девяти месяцев войны готовность согласиться со всей этой "демилитаризацией", "денацификацией" и нейтральным статусом означает запрограммированное поражение и неминуемое исчезновение Украины с политической карты мира. Однако все это — эмпирические требования. А сама идея, что Украина должна согласиться с оккупацией Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и как следствие придать легитимность аннексии собственных регионов, вполне реальное стремление к уничтожению международного права.

И для Путина сегодня это важнее любых "денацификаций", потому что уже в недалеком будущем откроет России дорогу к оккупации и аннексии новых украинских, а еще белорусских и казахстанских регионов. Как говорится, "присоединяйтесь к России областями!". Многие думали, что это фигура речи, а на самом деле не что иное, как программа действий. И никакие 36 часов "перемирия" на Рождество не отменят главного намерения российского президента — красть чужое и требовать согласия с кражей.