Российский политик попал в скандал, показав во время онлайн-совещения свои гениталии. Видео 18+

В России политик во время рабочей встречи в онлайн-формате в приложении Zoom забыл выключить камеру и прошелся голым перед коллегами. Речь идет о главе свердловского отделения партии "Яблоко" Максиме Петлине. Ранее он был депутатом гордумы в Екатеринбурге.

Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал JustMedia.ru в пятницу, 10 декабря. Как отмечается, конфуз произошел во время заседания региональных отделений политической силы.

На кадрах показано, как экс-депутат встает из-за рабочего стола, проходит с ноутбуком в туалетную комнату, там ставит его на поверхность и начинает поправлять штаны.

Видео дня

Позже он отошел от камеры, а в зеркале было видно, как политик снимает футболку. Через некоторое время Петлин прошелся перед камерой полностью обнаженным.

Участники онлайн-встречи не заостряли внимание на инциденте и никак на него не отреагировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России мэра города Прокопьевск Вячеслава Старченко уволили из-за банкета, устроенного по случаю его назначения на пост. Причиной стало то, что в этот день в Кемеровской области продолжался траур по 52-м погибшим в шахте "Листвяжная".