Российский оппозиционер – о провале вторжения Путина в Украину: Акела не промахнулся, он обоср*лся!

Оппозиционер из России и член недавно созданного антивоенного комитета Евгений Чичваркин раскритиковал главу РФ Путина за вторжение в Украину. Он заявил, что российский лидер "обосрался", начав эту войну.

Мнением предприниматель-миллионер поделился в эфире спецмарафона, продолжающегося на украинском телевидении. Об этом пишет "Украина 24" в Telegram-канале.

По словам Чичваркина, россияне сейчас начинают понимать, что на самом деле означает начатая их президентом война в соседнем государстве. Ведь через несколько дней после вторжения простые люди столкнулись с колоссальными последствиями.

Сам оппозиционер признался, что ему стыдно за все, что сейчас происходит, хотя делает это и вина этому лежит на одном человеке – Путине.

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Оппозиционер подчеркнул, что именно российский лидер обрекает украинский народ на гибель, в то время как собственный народ – на полную изоляцию и нищету.

"Акела (Путин. – Ред.) не промахнулся, он обосрался", – констатировал Чичваркин.

Отметим: 27 февраля российский оппозиционер Михаил Ходорковский в Telegram сообщил, что оппозиционные политики и общественные деятели создали антивоенный комитет Росси. В своем заявлении они подчеркнули, что высшее военно-политическое руководство РФ, которое причастно к вторжению российских войск в Украину, должно быть объявлено военными преступниками.

Кроме Ходорковского, его подписали политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин в войне с Украиной пошел ва-банк, поставив на карту все. Он выразил убеждение, что сам глава РФ скрылся в бункере на Урале, опасаясь, что его убьет собственное окружение.

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