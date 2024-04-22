Российский бомбардировщик снова сбросил авиабомбу ФАБ-500 на Белгородскую область

В Белгородской области самолет страны-агрессора России снова уронил фугасную авиационную бомбу на территории собственной страны. ФАБ-500 нашли 21 апреля в районе хутора Стадников Шебекинского горокруга.

Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA. Подрыв бомбы специалистами по разминированию был запланирован на 22 апреля.

Проекту ASTRA ранее было известно о минимум 21 российской авиационной бомбе, которые только в марте и апреле 2024 года упали в РФ или на временно оккупированной территории Украины, не долетев до своих целей.

Власти страны-агрессора подобные факты умалчивают. Если скрыть инцидент не удается, событие называют "нештатным сходом боеприпасов". Никто не говорит о том, почему это происходит.

"Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует усталость воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке", – предполагали ранее в минобороны Британии.

Как писал OBOZ.UA, в начале апреля российский самолет "потерял" очередную ФАБ-1500. Вражеская авиабомба упала на магазин во временно оккупированном Енакиево Донецкой области. Она не взорвалась, поэтому многочисленных жертв удалось избежать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!