Российский банкир назвал возможное отключение РФ от SWIFT 'недружественной' мерой. Видео

Президент российского "Внешторгбанк" (коммерческое предприятие с государственным участием) Андрей Костин заявил, что отключение международной платежной системы SWIFT в России – слишком недружественная мера со стороны Запада. Он выразил надежду, что до этой санкции против Москвы дело не дойдет.

Свое мнение Костин выразил в передаче "Москва. Кремль. Путин" на одном из федеральных каналов. Банкир убежден, что для России подобная мера грозит серьезным потрясением (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Конечно, мы выживем, безусловно. Но я все-таки думаю, что до этого не дойдет, так как это слишком серьезная мера, недружественная это мало сказать...", – заметил Костин.

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SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Напомним, что Европарламент поддержал отключение России от SWIFT в случае нового акта агрессии, угрожающего полномасштабной войной в Украине. Глава государства Владимир Зеленский выразил признательность за такую решительность в поддержке украинского суверенитета.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как ударит по экономике России ее отключение от международной платежной системы SWIFT.