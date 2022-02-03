Естественная убыль населения на РФ превысила миллион человек в год. В стране, которая изобрела "лучшую в мире вакцину от ковид "Спутник" от этого самого ковида умерло 500 тысяч заболевших. Ну, здесь, конечно же, вопрос "от ковид или от самого Спутника", но это не важно.

Через аэропорт в Волгограде в 2021 году было перевезено в Астрахань, Самару, Пермь, Брянск, Нижний Новгород, Махачкалу и другие города 89 единиц категории "груз 200", а это вип-персоны, родственники которых не могут себе позволить такие траты или же затраты на доставку "груза 200" берет на себя государство. Более дешевые грузоединицы из категории "200" перевозят по РФ в грузовых жд вагонах или же, если не далеко, в авто-катафалках. За годы войны перевозки груза 200 по РФ стали одним из самых прибыльных направлений, как для аэрофлота, так и для жд и авто перевозчиков. За месяц по РФ разъезжается до 3500 грузомест "груз 200" идущих из всех, устроенных РФ горячих точек.

Видео дня

И если на России в 2020 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек, то в 2021 году эта цифра фактически удвоилась. А вот от проблем с наркотиками: 2020 году умерло 4569 человек, в 2021- 6570 человек. Но, здесь показатели могут быть не точными, ведь, как правило, смерть наркоманов в российских глубинках, как и алкоголиков, констатируют "умер от переохлаждения".

Сюда стоит добавить смертность от российской удали, которую я называю дурость. Ну, или понты.

Самый страшный пример русского понта, глупого и беспощадного, это прыжок женщины в прорубь, прорубленную без ума, но с топором на быстроходной реке под Питером. Чтобы показать всем свои глубокие скрепы, несчастная прыгнула в прорубь на крещение на глазах своей семьи, которая снимала этот "подвиг". И таких "подвигов" по РФ совершается не мало.

Так же РФ лидер по смертности из-за несчастных случаев и аварий на производстве, техногенных аварий и катастроф. Старое оборудование взрывается, трубопроводы горят, да и люди, привыкшие относится к работе халатно добавляют смерти работы: от гайку не дотянул, тот краник не прикрутил, а тот с работы яд унес и друзьям подсыпал. В общем, скрепный народ, что с него взять!

Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек, что не может не радовать, треть самоубийств приходится на великоскрепную. Хотя, РФ считается страной православного величия, где каждый россиянин носитель православных скрепов, ну, или мусульманских догм. И, тем не менее, жизнь на РФ так "хороша", что безысходность и кредиты, подчищают россиян. Да так, подчищают, что русские бабы уже и не успевают рожать.

По расчетам российского МЧС, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины (война идет с 2014-го года, но, скажем так, локальная, ограниченная ОРДЛО), РФ может рассчитывать на суточное поступление "груз 200" от 500 до 3000 человек.

В результате отключения РФ от международной системы "SWIFT" приведет к полному обнищанию россиян, массовым дракам и погромам магазинов, убийств на почве голода и мародеров, что прибавит к военным потерям еще до 5000 суточных потерь мирных граждан.

С 2020-го года на РФ набирает обороты смертность в результате межнациональных конфликтов. Только за последние 9 месяцев прошлого года в результате драк, поножовщины и других последствий межнациональных конфликтов по РФ погибло более 30 000 россиян из них 3 500 несовершеннолетние.

Если сейчас Кадыров и мусульманская часть РФ решит провести апгрейд РФ и установить на большей части РФ историческое право на мусульманство, количество погибших в результате межнационального конфликта россиян может выдать более 10 000 трупоединиц в сутки.

РФ стоит одной ногой в могилу. И любая из ситуаций, все равно приведут к тому, что в могиле окажутся все части российского тела.

РФ обречена на вымирание. Почему так, я подробно описала в статье.

Россияне не могут жить в мире, не могут созидать, не могут не думать о смерти. Это устойчивое поколение некромантов-некромонгеров с потребностью в мазохизме. Все, что делают россияне посвящено смерти. Их мечты — умереть. Их планы — умереть. Их желания — умереть.

Более того, исходя из того, что я постоянно слышу от пророссийской категории постсоветских жителей постсоветских стран, жизнь ради смерти и во имя смерти, потребность всех гомо-советикусов.

Они будут убивать друг друга, себя, окружающих лишь бы убивать. Они даже религию и веру перекроили на свой некрофильный лад, оправдав насилие и убийство. Современная путинская Россия это страна моральных деградантов: пьянь, срань, наркомань.

Коррупция — это тоже деградация общества. Оправдание насилия и преступлений власти-это тоже деградация общества. И РФ обречена на вымирание. И дело не в том, сколько человек они убьют, кинув на войну. Нет! Дело в том, что россияне в критическом своем большинстве морально мертвы. Поэтому они найдут способ убить себя и окружающих.

За первые девять месяцев прошлого года на России зарегистрировано около 100 тысяч дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло около 10 тысяч человек. Это количество погибших в мирное время, в стране с "нано-технологиями и лучшими в мире дорогами". РФ мировой лидер по числу погибших в автоавариях. Основные причины большого числа ДТП на России — плохое состояние дорог во многих городах и поселках страны и пьянство водителей.

А что самое интересное, 80% совершивших ДТП водителей на РФ умудряются избежать ответственности или получить крайне малый срок и наказание даже в результате смертных исходов с потерпевшими. На РФ виновники серьезных преступлений зачастую уходят от ответственности, так как имеют деньги и связи.

Так что наравне с пьяными и обдолбленными водителями россиян убивает коррупция. Средняя цена за жизнь русского на России от 1 до 5 миллионов рублей компенсации, которую виновники выплачивают десятилетиями.

Основная часть россиян верит, что ток-шоу и публичные обвинения могут помочь им добиться справедливости. Ток-шоу на российском телевидении давно стали популярным орудием для выяснения отношений, обвинения, разборок и даже досудебных перипетий, эдаким заменителем следствия и суда, они создают у социума чувство глубокого психологического удовлетворения и справедливости.

На РФ люди не верят в справедливый суд и при этом верят, что в результате ток-шоу "мерзавцу хорошо подпортят жизнь", что вызывает у них больше морального удовлетворения, чем законный приговор. В закон на РФ не верят по причине той же коррупции, там везде и во всем принцип "рука руку моет" и, опять же, при этом недоверии и даже публичном страдании "как все плохо, все куплено" россияне не хотят жить, как цивилизованный мир, Европа и Украина, считая, что наличие коррупции помогает им в жизни.

Для меня не уважение к жизни, к человеку, понты, пьян на дороге, это самое мерзкое, что есть в социуме. И чем больше в социуме ДТП тем выше показатель моральной смерти общества. Чем выше в стране показатель коррупции, позволяющей отмазывать и откупать виновных в чьей-то смерти, тем выше показатель того, что общество уже мертво, и мы стоим перед фактом гибели стран, как таковой.

Любой севший за руль пьяным-преступник. Любой отмазавший его-преступник. Любой оправдавший первых двух-преступник.

РФ вымирает. Это плюс. Несомненный плюс для социума в мировом масштабе. Научить этих варваров жить по законам морали и социума невозможно. И, знаете, если сейчас реально произойдет апгрейд РФ по национальному признаку или вероисповеданию — победит мусульманство и шариат, а Кадыров возглавит РФ — то это будет не самый плохой вариант для россиян. Возможно, жизнь по законам шариата заставит россиян пересмотреть сою мораль и научить жить по законам.

РФ мертва. И россияне частично это понимают.

И ни у кого на РФ не вызывает ужас принятый ГосДумой ГОСТ о массовых захоронениях россиян, без отпевания, без кремации, без православной этики и норм, без уважения к погибшим, массово, от 1000 трупоштук в братских могилах вместе с животными. Ну, да, ну приняли, ну будут зарывать вместе со скотом, пересыпая трупы хлоркой, ну, а что?

Россияне внутри психологически давно готовы к смерти. От водки, от продуктов, от "лучшей в мире медицины", на дороге от очередного русского, который любит понт и быструю езду, от взрыва газа у соседа алкаша, от теракта, от войны, от голода.

Россияне давно мертвы, так как все годы власти ОПГ "Озерки" они оправдывали террор террориста Путина. Орали "да, мочить в сортире". Визжали "мочить хохлов, косить укроп". Мечтали "на Берлин".

Люди, желающие смерти других людей, наслаждающиеся смертью и мучениями людей — это мертвецы. Люди, воспевающие насилие и сделавшие из насилия культ — это мертвые люди.

Поэтому я без радости, но с чувством глубокого облегчения смотрю на последние дни российской "помпеи". И чтобы доказать свою правоту, я вам покажу одну страшнейшую историю. В ней каждый шаг это моральное дно. Каждое слово обеих сторон — моральное дно. В этой истории кристаллизованная РФ русских. Аморальных. Гадких. Низменных. От которых хочется отмыться даже читая материалы о них.

Цитата: "23 апреля 2017 году Алеша Шимко вместе с дедушкой шел с детской площадки к своему подъезду и попал под колеса автомобиля Hyundai Solaris, за рулем которого была 31-летняя Ольга Алисова. Гибель шестилетнего жителя подмосковного города Балашиха стала одной из самых громких и обсуждаемых аварий в российских СМИ за последние 5 лет.

Ольга Алисова переехала ребенка передними и задними колесами, протащила его по дороге около 10 метров и остановилась только после криков очевидцев. Отшвырнула тело мальчика из под машины и попыталась уехать. Пыталась давить на свидетелей и заявляла о мощном покровительстве.

И, можно было бы понять отца погибшего малыша Романа Шимко, служащего Росгвардии РФ, который все эти годы любыми методами борется с виновной. Если бы не десятки "но".

В этой битве сторон настолько много РФ, современной, гадкой, что даже и не знаешь, какое из "дна" следует выделить. Но, думаю, что читатели все поймут и сами. Согласно выводам экспертизы, в крови ребенка было обнаружено около 2,7 промилле алкоголя, то есть количество, примерно равное двум рюмкам водки. Естественно, обвиняемая сразу заявила о невиновности, так как "ей под колеса кинулся бухой пацан". Социум проглотив "жареные факты" от СМИ тут же встал на сторону обвиняемой и потребовал наказать родителей мальчика.

Семья мальчика потребовала провести повторную экспертизу и служебное расследованием в отношении эксперта-криминалиста: выяснилось, что алкоголь в крови мальчика оказался по вине судмедэксперта Михаила Клейменова – тот, якобы неправильно взял образцы крови.

И вот тут – даже не знаю, как вам сказать, но для РФ это норма, понимаете, норма — стороны встретились на ток-шоу. Ток-шоу для расследования и наказания. Ток-шоу, где толпа орет "ату" в секунды становясь то на одну то на другою сторону. Ток-шоу, где уже нет памяти погибшего, а есть азарт, требования компенсации, интриги, слежка…

Михаил Клейменов, эксперт-криминалист, участник ток-шоу на федеральном телеканале осенью 2017 года заявил, что ошибки во время экспертизы не было, и его подставили, подменив вне его поля рабочего места пробирки с кровью. Тем не менее, в отношении судмедэксперта возбудили уголовное дело по статье "Халатность" и в мае 2019 года приговорили к 10 месяцам исправительных работ, что уже навело на мысль, что о подмене и фальсификации анализов знали в ранге выше судэксперта, но, так как дело получило огласку и оборот, кинули его жертвой в топку.

Коррупция. Коррупция — это самое страшное, что пожирает общество. Именно коррупция стала фундаментом войны на Донбассе и помогла захватить Крым, ведь чиновники, понимая, что Украина стала на европейский путь очищения власти и отрезания рудиментов совка, таких, как блат, порешали, коррупция, взятка, корочка, погоны, а вот РФ будет еще долго стоять на этих китах, выбирали предательство Украины именно потому, чтобы у них был шанс творить свои черные дела.

Идем дальше. Ольга Алисова, убившая несчастного малыша, в ноябре 2017 года была приговорена к трем годам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года. Согласно выводам следствия, она трезвая превысила скорость. В ноябре 2019 года Алисова вышла на свободу, вернула права и… И начала мстить.

Отец погибшего мальчика, неудовлетворенный материальной и моральной компенсацией в 2,5 миллиона рублей решил продолжить ток-шоу, для полного наказания виновной. Виновная решила продолжить ток-шоу для наказания того, кто ей мешал жить.

В соцсетях "ВКонтакте" появилась группа поддержки осужденной "не с целью опорочить потерпевшего, а с целью не дать ему опорочить обвиняемую" — о, как — которая начала фактически психологическую травлю семьи убитого мальчика.

Применялось самое банальное, но такое привычное для россиян: "не досмотрели за ребенком", "мальчик был недоразвит умственно, ему даже мертвым лучше", "сами виноваты", "они требуют с нее деньги, зарабатывают", "нужно посадить дедушку, он виноват, не досмотрел", "мальчик голодал, ему мертвым лучше, чем в это прибабахнутой семье", "мальчик не их сын, его нагуляли". Между сторонами конфликта развернулась настоящая психологическая война в соцсетях.

Работающий в Росгвардии Шимко используя связи и положение вычислил всех участников группы и… "Мы с коллегами вычислили всех участников этой группы, хотя они писали под вымышленными именами. Я их навещал и посещал их лично, после чего они обещали больше так не делать, испугавшись наказания", — не скрываясь, говорит Шимко.

Я представляю эти посещения людей сотрудниками Росгвардии. Кстати, здесь Шимко получил максимальную поддержку социума "нужно было тихо всех их вырезать" — писал очарованный социум.

Стороны дважды участвовали в ток-шоу на федеральных телеканалах. Естественно, за ток-шоу участники получали хорошие деньги. Ток-шоу любят драйв, эмпатии, эмоции, хайп, участники должны им это предоставить для рейтинга и просмотров. В одной из телепрограмм отбывшую наказание за ДТП со смертельным исходом Ольгу попросили дать показания на детекторе лжи (напомню, она уже понесла наказание и была освобождена по условиям отбытия онного, следствие прекращено). Тут бы вспомнить о морали, правах человека, даже осужденного, хама, понтового, но отбывшего наказание. Но, хайп! Естественно за хорошую оплату Ольга соглашается пройти тест на детекторе лжи в прямом эфире.

И детектор показал, что на вопрос "употребляла ли она алкоголь перед тем, как села за руль в тот день" она ответила не правдиво. То есть солгала!

Прямой эфир! Следствие закончено! Наказание отбыто! Но-хайп!

Потерпевший отец Роман набрасывается на отбывшую наказание осужденную Ольгу и в прямом эфире валит ее на пол и душит, — камера крупный план, все замирают, отмашка режиссера, камера отъезжает, все встают — та в ответ пообещала написать на него заявление в полицию, но не сделала этого. Рейтинг передачи рвет показатели. Их приглашают в студию еще и еще раз. Они вместе гримируются. Вместе отрабатывают сценарий шоу…

Тот случай, когда антипатию ты чувствуешь ко всем сторонам одновременно и с равной силой. И, знаете, они не понимают почему.

На РФ ДТП со смертельным исходом давно узаконенное убийство. Чем круче авто, погоны, связи, тем легче убить человека и получить за это условный срок или заплатить компенсацию, а еще и получить деньги за ток-шоу. Покрасоваться в эфире.

Страна мертва и люди в ней мертвы, если в ней на бумаге все равны перед законом, но некоторые оказываются "равнее".

И мне все равно, что будет с РФ, и даже, вот какое-то облегчение от этой убыли — зато не поедут воевать. Мне страшно, что остатки этой советской гнили все еще отравляет нашу страну. Поэтому чем раньше и кровавее мы отрубим гнилую постсоветскую пуповину, отравляющую нас коррупцией и ток-шоу, тем больше у нас шанс очистить кровь и уйти жить, с малыми потерями для организма.