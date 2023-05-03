Очень интересная новость, про некий налёт неких БПЛА на военный аэродром в Брянской области, по результатам которого был повреждён самолёт Ан-124, который, якобы, не эксплуатируется вкс рф.

Видео дня

Интересна эта новость вот чем...

Речь идёт, видимо, про аэродром Сеща.

Данный аэродром размещается в 170 км от границы с Украиной🇺🇦.

По сообщениям российской пропаганды в налёте принимали участие 5 БПЛА, два из которых удалось сбить... из стрелкового оружия (!!!), два попали в цель, а один... А один они не знают куда делся.

А теперь, с самого начала.

5 БПЛА, преодолели 170 км в воздушном пространстве россии, насыщенном эшелонированной ПВО и достигли важного объекта, только в районе которого пытались сбить дроны с помощью стрелкового оружия. Не ЗРПК, ПЗРК, ЗРК, а именно, стрелкового оружия!

Это лишнее доказательство того, что российские системы ПВО в условиях современной войны абсолютно неэффективны и бессмысленны. В свою очередь, воздушное пространство россии не просто усыпано белыми пятнами ПВО, а скорее оно само, огромное белое пятно с вкраплениями ПВО. И это факт.

Война против Украина в самой ярчайшей форме продемонстрировала отсталость российского (читай, советского) оружия, в следствие чего, могу сердечно поздравить всех постоянных клиентов москвы с "качественными" приобретениями! На парад оно - самое оно и для фоток в Instagram. А для современной войны...