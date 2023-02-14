Блог | Александр Кирш: Российские регионы создают второй фронт против мордора

Кёнигсберг, Петербург, Урал, Сибирь и Кубань собираются выйти из состава рф, для чего будут инициировать соответствующие онлайн-референдумы, о чём их представители и заявили, собравшись в здании Европарламента.

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Более детальная информация — здесь, а кое-где уже сообщают и о готовности присоединиться к процессу ряда других экономически самостоятельных субъектов рф, а также о намерении воевать с россией на стороне Украины и обратиться за поддержкой не только к ЕС, но и к НАТО.

Впрочем, даже не воюя непосредственно на стороне Украины, дерзкие антимосковские регионы будут оттягивать на себя часть российской армии, чем, безусловно, помогут ВСУ.

Логика "мятежников" ясна: чем гибнуть за пуйло на чужбине, лучше воевать за свободу у себя дома, защищая родной край от кремлёвских поработителей.

Серьёзность намерений вытекает и из этой совершенно естественной логики, и уже просто из того, в каком именно помещении состоялся форум отважных. Не стоит всё это недооценивать: даже организаторы предстоящих волнений могут не до конца осознавать, какую мощную силу будят, и уж как минимум — сокращению темпов мобилизации эти акции поспособствуют наверняка, чем тоже помогут Украине.

Принцип территориальной целостности страны на оркостан перестал распространяться сразу, как только россия стала пытаться нарушить целостность Украины: нельзя одному и тому же государству важнейшие принципы международного права "тут помнить, а тут не помнить", следуя поочерёдно то Заключительному акту Совещания в Хельсинки-1975, то традициям Чингисхана и гитлера, как это делают в мордоре.

Для Запада же (без согласия которого ничего бы в этом здании состояться не смогло) здесь важна явная ориентация представителей регионов на Цивилизацию, каковое единство ему следует и в дальнейшем укреплять, развивая самые разнообразные формы взаимополезных контактов.

В россии, проводя референдумы на временно захваченных украинских территориях, таки открыли ящик Пандоры, содержимое которого на неё же и перекинулось. Борьба может оказаться нешуточной: столь благоприятное потенциальное соотношение сил, которое в российских регионах, жаждущих самостоятельности, может сложиться сегодня, когда армия отвлечена на другие цели, в дальнейшем уже вряд ли сложится, а когда работает принцип "или сейчас, или никогда", получается то, что никогда бы больше не получилось.

Задача всех заинтересованных сторон — выжать из данного уникального момента максимум, не дав вполне реальному процессу утонуть в проволочках. Второй фронт поможет и Украине, и свободолюбивым народам россии, не желающим служить оркам и быть у них пушечным мясом.

Справочно: Кёнигсберг и Петербург понимаются вместе с областями — соответственно "калининградской" и почти всей "ленинградской" (Ингрией), составы остальных регионов, участвующих в самоопределении, — с центрами в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре — уточняются.