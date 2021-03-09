Киселев связал волосы на груди Зеленского с его рейтингом. Видео

Российский пропагандист Дмитрий Киселев связал наличие волос на груди президента Украины Владимира Зеленского с его рейтингом.

В эфире своего шоу на центральном телеканале "Россия" ведущий сравнил две фотографии раздетого Зеленского – с пляжа в Одессе за 2019 год и во время вакцинации от коронавируса в марте 2021-го (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Киселев показал, что волос на груди Зеленского не стало. Он заявил, что президент "объявил маленькую победоносную войну волосам", чтобы повысить свой рейтинг.

"В этих условиях он тоже объявляет маленькую победоносную войну и тут же выигрывает – войну со своими волосами на груди. Не понимаю, почему южанину нужно растительности на себе стесняться. Но Зеленский все же решил с волосами воевать. Его уже можно поздравить с одержанной победой", – сказал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский пропагандист Дмитрий Киселев снова попался на нелепом вранье об Украине. Он заявил, что страна построит новую военно-морскую базу в Северодонецке Луганской области.